Датчики пожара малоимущим семьям устанавливают в Горячем Ключе. Главная задача – обеспечить противопожарной защитой места проживания социально уязвимых групп населения.

К установке дымоанализаторов сотрудники отдела надзорной деятельности приступили с сегодняшнего дня. В ходе межведомственного рейда сотрудники ОНД совместно со спасателями, представителями казачества и социальных служб посетили семьи, находящиеся в социально-опасном положении. В их домах были установлены датчики пожара, а жильцам даны подробные разъяснения о порядке их работы.

Пожарный датчик реагирует на возгорание в закрытом помещении, которое сопровождающееся появлением дыма даже в малой концентрации, когда появившийся огонь еще можно потушить подручными средствами или эвакуироваться из помещения. Оповещение представляет собой громкие звуковые сигналы в диапазоне 85 дБ. Такой уровень шума эквивалентен звуку движущегося поезда или гудку автомобиля. Это позволит эффективно оповещать людей для принятия ими своевременных мер к эвакуации и тушению пожара.

Эффективность работы автономных дымовых пожарных извещателей была доказана на опыте Волгоградской, Московской областей и Забайкальского края. Анализ пожарной ситуации за прошлый год в последнем показал, что такая мера позволила снизить гибель людей на пожарах почти на 6%.

Работа по установке пожарных извещателей в местах проживания малоимущих граждан, многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, а также одиноко проживающих инвалидов в Горячем Ключе будет продолжена. Всего сотрудникам ОНД и спасателям в ближайшие дни предстоит оборудовать анализаторами дыма 66 помещений в городе и сельских округах.