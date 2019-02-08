Смысл жизни

День рождения народного артиста России композитора Виктора Гавриловича Захарченко будет отмечаться 22 марта. В прошлом году Кубань широко отмечала его 80-летний юбилей. Однако прошел год — и маэстро подготовил новую программу авторского концерта, с которой Государственный академический Кубанский казачий хор выступит в Москве и Краснодаре.

— Кубанский казачий хор — это смысл моего существования на этой земле,— говорит маэстро Захарченко, который, несмотря на возраст, ежедневно пишет песни, репетирует с артистами, пестует их талант, ездит на концерты, дирижирует хором и беседует со зрителями, журналистами, учеными.

Он на деле радеет за сохранение народных традиций: проводит фольклорные и православные фестивали, преподает в российских вузах, курирует созданную им школу-интернат народного искусства, носящую его имя. Желание кубанского маэстро объединить профессиональные народные хоры и ансамбли вылилось в создание Союза профессиональных национальных (народных) творческих коллективов России. Под руководством Виктора Захарченко хор объездил с концертами более чем полсотни стран мира, стал официальным послом зимней Олимпиады Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу-2018. Сегодня этот колоссальный по силе воздействия творческий коллектив объединяет людей, меняет их сознание, призывает к духовному очищению и в этом видит свою миссию.

Талантливый ученый-фольклорист вернул к жизни сотни песенных народных шедевров, которые теперь греют душу современному слушателю — не просто веселят, а заставляют задуматься, учат народной мудрости. Их поют по всей России и за ее пределами. Кроме того, Виктор Захарченко — самобытный композитор-песенник. На стихи русских и украинских классиков, творчески используя опыт фольклора, он пишет своеобразную песенную симфонию высокого патриотического звучания, и делает это Виктор Гаврилович с величайшей отдачей и искренностью. В его авторской копилке уже более шестисот произведений.

Осенью прошлого года, когда стартовал нынешний, 207-й концертный сезон Кубанского казачьего хора, Виктор Гаврилович Захарченко вынес на суд зрителей свое новое, очень значимое для него произведение — «Россия спасется, знайте!». Его композитор посвятил своему учителю Евгению Владимировичу Гиппиусу. Примечательно, что новая песня написана на стихи Зинаиды Гиппиус — родной племянницы патриарха русской фольклористики. В словах ее, казалось бы, очень простых, немудреных, заключен большой смысл и большая надежда. Хотя написаны они были сто лет назад, в Гражданскую войну 1918 года, звучат актуально и сегодня, когда на страну, пережившую очередную «черную дыру» своей истории и возрождающую свою былую мощь, ополчился весь западный мир.

Главной строчкой этого короткого, но такого насыщенного большим патриотическим смыслом стихотворения Виктор Захарченко и назвал новую концертную программу. С ней старейший профессиональный национальный коллектив выступит 22 и 31 марта на своей сцене в Краснодаре, а 25 марта впервые с творчеством хоровой группы Государственного академического орденов Дружбы народов и Дмитрия Донского I степени Кубанского казачьего хора познакомятся зрители Светлановского зала Московского международного Дома музыки. В программе народные песни в обработке В. Захарченко, авторские песни, романсы, баллады, поэмы на стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, Л. Украинки и других поэтов-классиков. В концерте принимает участие сводный хор учащихся Средней общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени В. Захарченко и камерный оркестр «Благовест». Среди солистов признанные звезды Кубанского казачьего хора и талантливый ученик Виктора Гавриловича из Москвы — лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов Максим Павлов.