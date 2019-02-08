Юрий Волков: «Кубань интересна для инвесторов»

Руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков, начальник Управления инвестиционной политики Николай Корсаков и начальник отдела организации международных мероприятий и координации конгрессно-выставочной деятельности этого ведомства Виктория Чугунникова дали пресс-конференцию для журналистов печатных и электронных СМИ, на которой рассказали об инвестиционной стратегии развития региона до 2030 года и об участии делегации края в предстоящем Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Новый подход

— В этом году мы изменили концепцию защиты муниципальных инвестиционных проектов,— уточнил Юрий Волков. — И если на протяжении последних лет именно главы муниципальных образований докладывали о тех или иных реализуемых крупных проектах или площадках, «ищущих» своих инвесторов, то на этом форуме презентации будут проходить от экономических зон региона.

Согласно утвержденной стратегии развития края на Кубани создано семь экономических зон, и презентационная зона муниципалитетов «Экономические зоны Краснодарского края» отличается от привычной. Семь экономических зон — это Северная, Центральная, Восточная, Предгорная, Черноморская, Краснодарская и Сочинская агломерации, от которых выбрано лишь несколько самых сильных проектов. И цель презентаций — показать направления социально-экономического развития, которые являются главными для тех или иных экономических зон. Речь идет о наиболее крупных прорывных проектах, которые охватывают даже не одно муниципальное образование, а несколько.

Председатели экономических зон будут докладывать и о тех проблемах, которые существуют в настоящее время и мешают реализации инвестиционных предложений. Последние два месяца мы проводили предварительную защиту по экономическим зонам: главы муниципалитетов информировали о проектах, проблемах по их реализации, в том числе, инженерных ограничениях, касающихся электроснабжения, газоснабжения и водоотведения, отсутствия автодорог и т. д. Это кропотливая работа по конкретным инвестиционным проектам.

Вся информация систематизирована, и перед нами поставлена конкретная задача: в течение ближайших двух месяцев попытаться все узкие места «расшить» с помощью нового механизма — регионального инвестиционного фонда, схему работы которого мы прорабатываем.

Только интересные и перспективные

В этом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи Краснодарский край будет представлен большим экспозиционным стендом на площади более полутора тысяч квадратных метров. Это пространство, раскрывающее в наглядном виде суть стратегии социально-экономического развития края до 2030 года путем визуальной демонстрации наиболее интересных и перспективных инвестиционных проектов, а также передовых технологий, способствующих улучшению качества жизни кубанцев.

Выставочный стенд нашего региона условно разделен на две зоны: презентационную и комфорт-зону. Презентационная включает демонстрацию нескольких важных инвестиционных проектов. Первый из них — «Транспортно-логистический узел — южные экспортные ворота России». Состоится презентация наиболее значимых инвестиционных проектов, способствующих развитию региона как крупнейшего в нашей стране транспортно-логистического хаба федерального значения.

В частности, в этой зоне будут представлены инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры морских портовых комплексов, строительству аэровокзального комплекса в Краснодаре и созданию на его базе мультимодального транспортного узла, а также проекты по развитию ключевых объектов автодорожной инфраструктуры.

Основная задача этой части экспозиции — позиционирование Краснодарского края как региона, который выполняет значимую в общегосударственном масштабе функцию проводника в систему международных транспортных коридоров и является по сути экспортными воротами России на южных рубежах страны.

Следующая зона — «Умные города Краснодарского края» представляет собой объединенную тематическую экспозицию Краснодара, Сочи и Новороссийска и наглядно демонстрирует концепцию проекта «Умный город». Этот проект стартовал в России в прошлом году, и суть его заключается во внедрении инновационных цифровых и инженерных решений в городскую инфраструктуру. Цель — повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни. Краснодар, Сочи и Новороссийск вошли в список пилотных российских городов, где начнется внедрение цифровых решений в городское хозяйство.

Эти муниципалитеты покажут те отрасли, в которых они готовы сотрудничать с инвесторами, и те результаты, которые они ожидают от реализации инвестиционных проектов. Это отличается от классического подхода «земля — инвестор — проект».

На стенде будет представлено несколько готовых решений в формате интерактивных презентаций. Среди них проекты «Система интеллектуального управления ЖКХ», «Многофункциональная опора», «Система видеоидентификации», «Телемедицина» и «Система управления транспортными потоками».

«Кластер умной промышленности». Эта зона предусматривает презентацию инвестиционных проектов, способствующих развитию края как главного промышленного центра на юге России и привлекающего на свою территорию современные производственные технологии, рассказал Юрий Волков.

На пресс-конференции рассказали и о других проектах, которые будет представлять Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Главный курортно-рекреационный регион России». Эта зона предусматривает позиционирование нашего региона как главного курортно-рекреационного центра России, предлагающего многочисленным гостям уникальный по разнообразию комплекс туристических продуктов, причем в любое время года. Будет показан крупный архитектурный макет Черноморского побережья Краснодарского края с демонстрацией комплекса инвестиционных проектов по формированию яхтенной инфраструктуры.

Что касается проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», то это туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Он включает в себя десять городов, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Севастополя. Эта экспозиция представляет собой фотозону, раскрывающую образ древнего прибрежного города с деталями колоннады в натуральную величину, а также частью древнегреческой галеры для фотосессий.

Впервые будет представлена зона, рассказывающая о развитии киноиндустрии в Краснодарском крае. Арт-объект «Киноплатформа» предусматривает позиционирование края в качестве уникальной территории для проведения различных киносъемок и реализации проектов в сфере киноиндустрии. Он также является наглядной иллюстрацией флагманского проекта «Развитие социальных и креативных индустрий» в рамках Стратегии-2030. На экране будут транслироваться видеоролики, демонстрирующие уникальные съемочные локации на территории Кубани, а также фрагменты фильмов, снятых в нашем регионе.

Акцент — на качество

— На Российском инвестиционном форуме в Сочи запланировано очень много деловых встреч с участием кубанской делегации,— сказал руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков. — Кубань интересна инвесторам. Наш регион вызывает большой интерес со стороны крупного бизнеса, и по итогам этого года согласно стратегии социально-экономического развития края до 2030 года стоит задача привлечь большой объем инвестиций.

Стоит и другая не менее важная задача: довести в ближайшие два года уровень расторгнутых соглашений до пяти процентов. Надо четко понимать, что если инвестиционные соглашения подписываются, то проекты должны быть реализованы. Все они должны быть качественными и не оставаться лишь на бумаге,— акцентировал Юрий Волков.

К сказанному руководителем Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского добавлю, что из общего числа заключенных в 2016—2018 годах соглашений реализовано 178 на сумму 48,1 миллиарда рублей. Наиболее крупные, которые находятся в стадии реализации,— это по созданию и развитию портово-индустриального (промышленного) парка в порту Тамань, модернизация Афипского и Ильского нефтеперерабатывающих заводов, развитию аэропорта в Краснодаре и др.

За последние три года Краснодарский край заключил около трехсот соглашений с инвесторами из других регионов, в том числе и о взаимном сотрудничестве с АО ««Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» в сфере строительства генерирующих объектов на территории нашего региона. В рамках реализации соглашения стороны взаимодействовали по вопросам развития энергетики, основанной на возобновляемой энергии, научно-технического сотрудничества и создания благоприятного инвестиционного климата.

Результатом сотрудничества стало подписание соглашения на Российском инвестиционном форуме в Сочи по строительству ВЭС мощностью 200 МВт. В настоящее время ведется оформление земельно-правовой документации, проводятся инженерные изыскания и ветроизмерительные исследования.

Михаил МУСАЕВ