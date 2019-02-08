Главная задача — рост эффективности работы первичных отделений

Отчет перед избирателями о работе фракции партии «Единая Россия» провели первичные отделения партии 16-го избирательного округа. С отчетом выступила член фракции «Единая Россия» Галина Юрьевна Качура.

В мероприятии приняли участие секретари первичных партийных организаций, сторонники партии, студенты, молодежь. На встречу была приглашена бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Франя Людвиговна Скакун, которая рассказала о своем детстве, которое пришлось на военные и послевоенные годы.

Присутствующие обсудили итоги работы XVIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который прошел в Москве 7—8 декабря прошлого года.

Один из вопросов, который обсуждался на съезде, касался повышения эффективности работы первичных партийных организаций на местах. Именно первичные организации партии находятся ближе всего к людям, знают их повседневные нужды, должны первыми реагировать на запросы людей и помогать решать их.

Присутствующая на собрании член молодежного парламента Екатерина Шмелева призвала более активно работать с молодежью, в том числе в плане выявления новых лидеров, а также проявила инициативу в выявлении и направлении таких молодых людей в творческие смены и смены лидерства, проводимые в молодежном Центре «Дубрава».

На собрании первичные отделения партии обсудили свои планы работ на 2019 год.

Заявления о вступлении в партию подали шесть человек.

Михаил МИШИН