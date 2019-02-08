В горах Сочи соревнуются инструктора

Инструктора со всей страны соберутся в горах Сочи. С 11 по 15 марта на курорте «Роза Хутор» пройдет ХIII чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров России.

Состязания проводятся ежегодно. За зрелищным и захватывающим мероприятием наблюдают специальные гости: руководители федераций, ассоциаций, российские и зарубежные специалисты горнолыжной индустрии, известные спортсмены, руководство и сотрудники разных горнолыжных центров страны. Каждый, кто хотя бы раз побывал на Открытом чемпионате среди инструкторов и инструкторских команд России, убедился в активности и профессионализме инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду нашей страны и насладился уникальной соревновательной атмосферой.

— Национальная Лига инструкторов организует этот чемпионат прежде всего для сплочения профессионального сообщества. Мы видим, что сегодня инструктора по горнолыжному спорту и сноуборду являются истинными специалистами, каждый из которых способен поделиться своим опытом с другими, дать профессиональный совет, стать наставником. Мы гордимся, что чемпионат традиционно собирает профессионалов, ведущих специалистов в сфере горнолыжного и сноубордического оборудования и экипировки, а также по подготовке инвентаря и других,— рассказала президент Национальной Лиги инструкторов Ольга Даргужас.

В прошлом году в чемпионате инструкторов приняли участие 140 представителей из различных городов России. Соревнования среди десяти команд проходили на участках трасс «Мужской олимпийский спуск» и «Нагано». Участники продемонстрировали свое мастерство в гигантском слаломе, командной эстафете, личном зачете и демопрограмме, в которой шесть горнолыжников синхронно выполняли сложные виды поворотов и трюковые элементы.

Победителем чемпионата инструкторов в прошлом году стала команда курорта «Роза Хутор». Прием заявок на участие в состязаниях в текущем сезоне уже открыт. Желающие быть в числе лучших инструктора по горнолыжному спорту и сноуборду могут отправлять заявки на участие в личном первенстве или начинать собирать сборную группу для выступления в командном зачете. Заявки принимаются на сайте https://www.isiarussia.ru. От команд — до 24 февраля 2019 года, на участие в личном первенстве и в соревнованиях по телемарку — до начала работы мандатной комиссии — 11 марта 2019 года.

Ирина СИЗОВА