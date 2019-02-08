Гость с острова Диксон

В дежурную часть милиции пришел Григорий Иванович Дерюга, расстроенный, со слезами на глазах. Взволнованный, негромким голосом он рассказал, что проездом был на станции Кавказская, ночевал в комнате отдыха на вокзале. Утром обнаружил кражу крупной суммы денег и четырех жетонов на сданные в камеру хранения чемоданы.

Потерпевший высказал предположение, что кражу могли совершить две женщины-цыганки или футболисты, которые находились в комнате отдыха. Не исключал причастность к происшествию дежурных комнаты отдыха и камеры хранения.

Раскрытие преступления поручалось оперуполномоченному уголовного розыска капитану милиции Анисиму Ивановичу Лагоше и следователю капитану милиции Николаю Ивановичу Парадееву. Оба немолодые и опытные сотрудники. А. И. Лагоша в период войны служил в Смерше, Н. И. Парадеев сначала работал на военном заводе, а затем в танковых частях.

Проверялись версии, названные потерпевшим. По горячим следам установили женщин-цыганок на рынке города Кропоткина. Нашли и футболистов в Ставрополе, командировали туда работника милиции, дали задание местным коллегам.

Были известны фамилии дежурных комнаты отдыха и камеры хранения. Их допросили. Проводились оперативные и следственные действия в отношении цыган и футболистов. Но результаты не радовали. Версии не подтверждались. Преступление оставалось нераскрытым.

Была и другая версия. Согласно регистрации отдыхающих в комнате отдыха на вокзале значилась фамилия В. А. Ростовцева.

Но потерпевший не допускал мысли, что он мог совершить кражу.

— Володя — порядочный, общительный человек, помогал относить чемоданы в камеру хранения. Он приметный: уши торчат как локаторы.

Работники милиции не исключили и эту версию. Анализируя телеграммы, телефонограммы, следователь обнаружил лаконичный текст: «В городе Волгограде задержан Ростовцев за кражу чемодана».

Капитан милиции Н. И. Парадеев немедленно выехал в командировку. Капитан А. И. Лагоша еще не вернулся из Ставрополя по этому делу.

В Волгограде Н. И. Парадеев от коллег узнал, что Ростовцев в поезде Харьков — Волгоград похитил чемодан с вещами. При сбыте ворованного на рынке был задержан. Потерпевший опознал свои вещи, ему их вернули. Претензий не имеет. А «продавец» раскаивался, заявлял, что впервые влип по пьянке. Он переживал, плакал и просил отпустить его или быстрее дело направить в суд. Извинялся перед потерпевшим, который не возражал простить обидчику, поверить ему.

Теперь новые обстоятельства по станции Кавказской: надо проверить причастность задержанного по краже в комнате отдыха.

«Голыми руками его не возьмешь — нужны доказательства»,— размышлял следователь. Вместе с оперативниками, фотографией Ростовцева проверили гостиницы.

— Да, Ростовцев в нашей гостинице жил,— ответила старшая горничная гостиницы «Волгоград». — В сером пальто ходил он, без головного убора. Общительный, разговорчивый, с женщинами особенно. Посещал он с ними ресторан. Одна, огненно-рыжая, в пальто с лисьим воротником, даже записку оставляла. Вы уж извините, что прочитала и могу передать: «Володя, кажется, я в вас не ошиблась. Вы порядочный, хороший человек. Почему же не пришли в двенадцать часов дня? Жду в шесть часов вечера. Ехать трамваем №2 до остановки „Раздольная”, а там — сам знаешь, куда идти». В этот же день он пришел с другой — блондинкой. Волосы растрепанные, звать Людой. Я ее и раньше видела в ресторане.

…«Огненно-рыжая дама» — Лилия. Работала она в ювелирном магазине. Работники магазина еще не забыли о ее знакомом «госте с острова Диксон» и о его сувенире.

Лилия уточнила на допросе:

— Познакомились случайно, у магазина. Он сказал: «Ты — хозяйка вечера. Куда пойдем?» Я ответила: «В театр опоздали, в кино поздно — в ресторан в самый раз». Володя — так его звали — заказал коньяк, лимон, шампанское, красную икру, индейку, заливного судака и другие деликатесы. Он был весел, шутил, говорил о себе, что он с острова Диксон, где одни пингвины, моржи, медведи. Работает радистом и приехал в наш город отдохнуть. Денег у него было много. Там хорошо платят, говорит. Мы отлично провели время. Володя говорил комплименты, а потом дома накинул мне на голову пуховый платок — с острова, говорит, Диксон…

В город-герой следователь вызвал потерпевшего и его супругу. Предъявили на опознание несколько пуховых платков. Мария Михайловна, жена потерпевшего, осмотрев их, взяла один и сказала:

— Мой платок.

Обрадовалась и заплакала.

Это было только начало. А потом у знакомых женщин Ростовцева следователь изъял косынки и шарфики, платья и белье. Платье нашли у Люды, косынки и шарфик у Людмилы и Галины. Больше всего драгоценностей обнаружили при обыске у Эльвиры. Потерпевшие их опознали как принадлежавшие им.

От стыда женщины не знали, куда деть глаза. Они сидели рядом. Лилия, Эльвира, Галина, Людмила. Капитан милиции Н. И. Парадеев спросил у них:

— Как эти вещи попали к вам?

Женщины разом опустили головы и тихо прошептали:

— Это он…

— Кто?

— Гость с острова Диксон… Да такой обычный… Уши только приметные торчат, как локаторы…

— Значит, это точно он, Ростовцев, совершил кражу в комнате отдыха на станции Кавказская. Следователь не сомневался.

А Ростовцев отрицал.

— Вы были в Кавказской,— напомнил следователь,— в комнате отдыха вы записаны. Вас опознал Григорий Иванович, хотя о вас он хорошего мнения… был, правда. Потерпевшие опознали свои вещи, изъятые при обыске у ваших дам. О ваших донжуанских похождениях в Волгограде и о подарках с острова лучше расскажут ваши дамы.

Их ввели. Лилию, Людмилу, Эльвиру, Галину.

— Неплохо милиция работает,— сказал Ростовцев,— нашли букет моих роз… И теперь этот маскарад… Ишь, выстроились любительницы подарков…

Ростовцев признался и в этой краже.

Потерпевший Григорий Иванович Дерюга перед отъездом с женой домой сказал:

— Тонкая у вас работа, Николай Иванович, умная и нужная. Спасибо.

Виктор ТАТАРКИН