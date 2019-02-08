Восьмого февраля в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына открывается выставка лучших работ заслуженного художника России Василия Монастырного «Свобода выбора».

Название выставочного проекта выбрано неслучайно: у талантливого художника действительно всегда есть выбор — зарабатывать на картинах деньги или писать для души, даже если ни одно полотно не купят. Василий Васильевич всегда выбирал второе. Над каждым холстом трудился по году, выбирал сюжеты не заезженные, а духовные или исторические, за что к семидесятилетнему юбилею получил от Российской академии художеств золотую медаль — такую награду в свое время вручили Илье Репину, Карлу Брюллову, Алексею Саврасову.

Мастер ушел из жизни в 2017 году, и нынешнюю экспозицию в музее Фелицына можно назвать «послесловием», данью памяти талантливому человеку.