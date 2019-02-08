Судьба державы на полотнах Павла Рыженко

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает выставка Павла Рыженко.

Заслуженный художник России Павел Рыженко (1970—2014) в грандиозной серии большеформатных холстов «Судьба державы» представил тысячелетнюю российскую историю — от Князя Святослава до Гражданской войны.

От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной гостей открытия приветствовала начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности ведомства Татьяна Мячина, которая отметила, что выставка имеет не только эстетическое, просветительское, но и духовное значение.

Духовник Кубанского казачьего войска, настоятель Войскового собора Святого благоверного великого князя Александра Невского протоиерей Иоанн Гармаш выразил свое восхищение выразительностью исторических полотен и надежду на, что выставка окажет благоприятное влияние на духовно-нравственное воспитание молодого поколения.

Заместитель директора по научно-просветительной работе Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко Иван Ващенко оценил профессионализм художника и подчеркнул, что следование традициям русской школы исторической живописи делает Павла Рыженко достойным преемником великих мастеров.

Выставка открыта до 10 марта.

Фото Юрия КОРЧАГИНА