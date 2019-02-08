«Аргонавт»

Под таким названием проходила подготовка «большой тройки» к Ялтинской конференции, ставшей самым важным совещанием руководителей трех союзных государств антигитлеровской коалиции: Советского Союза, США и Британии. Конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года, за три месяца до разгрома фашистской Германии, и нужно было договариваться по вопросам послевоенного мира.

На Тегеранской конференции (28 ноября — 1 декабря 1943 года) руководителей союзных государств обсуждались сроки открытия второго фронта и связанные с этим военные вопросы. В Ялте начальники штабов трех держав обстоятельно обсудили положение на фронтах союзнических сил, а также более тесной координации военных операций.

Ялтинская конференция ознаменовала высокий уровень сотрудничества между СССР, США и Британией в вопросах ведения войны и послевоенного урегулирования.

Газета «Нью-Йорк» в те дни писала: «Союз „большой тройки” прочен. Прогресс достигнут. Надежды на дальнейший успех велики. Эта конференция стала важной вехой на пути к победе и миру». «Нью-Йорк геральд трибюн» назвала итоговое коммюнике Ялтинской конференции «замечательным документом». «Самое главное,— подчеркнула газета,— состоит в том, что конференция дала еще одно неоспоримое доказательство единства союзников, их силы и способности принимать решения». «Правда» и другие советские газеты писали, что в результате конференции в мире возросли надежды на длительный мир, усилилось удовлетворение тем, что развивается сотрудничество между союзническими державами.

Ялтинская конференция была во многих отношениях кульминацией длительных и настойчивых усилий для нового международного взаимопонимания России с США при президентстве в США Рузвельта. Но лишь после нападения гитлеровской Германии на СССР были предприняты важные шаги к установлению эффективного сотрудничества между двумя странами, примером чего послужило предоставление Советскому Союзу поставок вооружений, продовольствия, лекарств и многого другого по ленд-лизу. Конгресс США в октябре 1941 года, когда немцы подошли уже к самой Москве и над Советской Россией нависла угроза поражения, значительным большинством голосов утвердил предоставление такой помощи. Известный американский журналист Уолтер Липман заметил, что « Советский Союз и Соединенные Штаты разделяла идеологическая пропасть, но связывал мост национальных интересов».

Эдвард Стеттиниус (бывший госсекретарь США, во время Ялтинской конференции был специальным помощником президента США, руководителем управления по осуществлению закона о ленд-лизе) в своей книге «Рузвельт и русские, Ялтинская конференция» (1949) писал, что «людям свойственно слишком быстро забывать обстоятельства прошедших событий, и американскому народу следует помнить, что Соединенные Штаты Америки в 1942 году были на грани катастрофы. Если бы СССР не сумел разгромить Германию на своем фронте, немцы смогли бы захватить Африку, создать мощный плацдарм в Латинской Америке».

Стеттиниус тем самым фактически признает решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией.

Место встречи выбрано

Вопрос о месте встречи глав трех союзнических государств обсуждался на протяжении нескольких месяцев. Сталин писал Рузвельту и Черчиллю, что ввиду широких наступательных операций советских войск, требующих его участия в решении многих вопросов, он не может выехать за пределы Советского Союза. Помощник Рузвельта по специальным вопросам Гарри Гопкинс по поручению президента в беседе с послом СССР в США А. А. Громыко упомянул Крым в качестве подходящего места предстоящей конференции.

Некоторые советники предлагали Рузвельту отказаться от поездки в Крым. Но президент знал, что конференция необходима и что такой приз, как всеобщий мир, слишком ценен, чтобы упустить его из-за места встречи.

Итоги Ялтинской конференции давно и тщательно изучены историками и политиками, что называется, вдоль и поперек. А вот то, что происходило вокруг нее: выбор места, как была решена задача безопасности конференции, как решались бытовые вопросы, размещения многочисленных делегаций, как были решены проблемы снабжения участников конференции транспортом, продовольствием, а в условиях тяжелейшей войны, это сделать было непросто, где еще побывали в Крыму руководители США и Британии,— и другие вопросы как-то остались в тени или были засекречены, но тоже представляли и представляют интерес и сегодня.

Сама идея проведения конференции в Крыму была рискованной. Крым был освобожден меньше года назад — в 1944-м. И на полуострове еще оставалась вражеская агентура. Нужно учитывать, что фронт был не так далеко от Крыма и вражеская авиация без труда могла достигнуть полуострова и подвергнуть массовой бомбардировке.

Германскую агентуру удалось нейтрализовать. Была усилена ПВО полуострова. Небо прикрывало более трехсот истребителей, в том числе ночных.

Ялту, Севастополь, и аэродром Саки защищало более шестисот зениток, орудий и пулеметов. Кроме основного аэродрома Саки было подготовлено пять запасных взлетных полос. В Саках квартировали экипажи самолетов союзников. В порты Севастополя вошли американские и британские суда, радушно принятые жителями. На случай нелетной погоды в Крыму готовились разместить конференцию одесситы. Все три «аргонавта» будущей встречи успешно прибыли в Крым. Слово « аргонавт» для кодового обозначения в переписке будущей встречи предложил Черчилль.

Конференция в Крыму готовилась в предельно короткие сроки — меньше месяца. За организацию подготовки встречи в Крыму отвечал Берия. Для охраны Ялтинской конференции было направлено четыре сводных полка войск НКВД. В зоне проведения крымских мероприятий безопасность обеспечивали 1800 бойцов войсковых подразделений НКВД СССР и восемьсот оперативных работников. В январе 1945 года в Крым поездами было завезено всё необходимое: стройматериалы, электрооборудование, мебель, посуда. Большая часть грузов была доставлена морем. Экстренные перевозки осуществлялись самолетами.

Для обслуживания конференции было выделено 150 легковых и грузовых автомобилей. Была создана база со складами и холодильниками. Для охраняемых лиц, советских и иностранных, была предусмотрена доставка качественных продуктов и их проверка на месте. Были организованы кухни, столовые, буфеты. Была запущена хлебопекарня. Местные рыбаки должны были поставлять свежую рыбу.

Нужно было кормить массу людей. Достаточно сказать, что только в одной американской делегации насчитывалось 276 человек, и это не учитывая размещавшихся отдельно летчиков и моряков. Поэтому доставка продуктов впечатляет. Участники Ялтинской конференции съели полтонны паюсной икры, столько же различных сыров и сливочного масла, мяса было съедено 1120 килограммов, овощей и фруктов — 6,3 тонны. В достатке было доставлено вино: более пяти тысяч бутылок, водки — 5132, пива — 6300, коньяка — 2190 бутылок. По слухам, Черчилль ежедневно выпивал не менее двух бутылок коньяка.

В Ливадийский дворец была завезена, возможно, из Гохрана серебряная посуда царских времен. Она была изготовлена лучшими ювелирными домами, в том числе Фаберже: вазы для конфет с серебряным ободком, хрустальные вазы для фруктов и на серебряной подставке, графины, салатники, подстаканники, ситечки, ложки и вилки.

По всему Крыму был усилен пропускной режим: на полуостров было дополнительно направлено более тысячи оперативных работников НКВД и НКГБ СССР. До начала работы конференции было подвергнуто проверке более 74 тысяч человек, 833 из них были арестованы.

Двадцать седьмого января Берия доложил Сталину об успешном окончании подготовительных мероприятий по размещению и охране Ялтинской конференции.

Для советской делегации было подготовлено в Кореизе двадцать комнат в главном здании Юсуповского дворца и 33 комнаты в прилегающих к основному корпусу помещениях. Для президента США и приближенных к нему лиц предназначались 43 комнаты Ливадийского дворца — остальные члены делегации США разместились в 48 комнатах свитского корпуса.

Черчиллю и другим важным членам британской делегации отвели 22 комнаты в главном корпусе Воронцовского дворца, 23 комнаты в Шуваловском корпусе и других помещениях этого же корпуса.

Советская делегация во главе со Сталиным выехала «поездом особой нормы» из Москвы 29 января и прибыла в Симферополь 31 января. Из Симферополя в Ялту кроме охраны Сталинский кортеж сопровождала группа мотоциклистов.

Американская делегация на самолете С-54 «Священная корова», эскортированная шестью истребителями, прилетела в Саки в 07:30 третьего февраля. На летном поле для приветствия прилетающих американских и английских делегаций выстроился почетный караул и военный оркестр. Спустившихся по трапу членов части американской делегации встретили комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов, его заместитель А. Я. Вышинский, маршал авиации С. А. Худяков, адмирал Н. Г. Кузнецов, генерал армии А. И. Антонов, послы А. А. Громыко и Ф. Т. Гусев.

Сам президент остался на борту, поджидая прибытия премьер-министра Великобритании. Черчилль прилетел через полчаса и тут же направился к самолету Рузвельта. Президента специальным лифтом спустили на землю и усадили в «виллис». Молотов подошел к западным руководителям и представил им членов советской делегации. Затем оркестр исполнил американский, английский и советский гимны. Черчилль, как всегда, дымил восьмидюймовой сигарой, а президент обратился к Молотову и поблагодарил за великолепное исполнение оркестром американского гимна.

Для гостей были установлены три большие палатки, где стояли столы со стаканами горячего чая с лимоном, бутылками водки, коньяка, шампанского, тарелками с икрой, копченой осетриной и семгой, сыром, вареными яйцами, черным и белым хлебом. Гостям надолго запомнился оказанный русскими в то раннее утро на аэродроме теплый прием.

Президента пересадили из «виллиса» в лимузин, и караван отбыл в Ялту.

«Тяжелое впечатление на меня и сидящих рядом со мной адмирала Леги и посла Гарримана,— вспоминает Стеттиниус,— произвели жестокие следы разрушений… В шесть часов вечера мы подъехали к Ливадийскому дворцу».

Все пленарные заседания глав правительств проводились в Ливадийском дворце, начинались они в 16:00 и заканчивались в 20:00, а нередко и позднее.

В Ялте американские военные руководители оказывали на Рузвельта сильное давление, добиваясь вступления Советской России в войну с Японией. В то время атомная бомба еще оставалась неизвестным фактором. А разгром американских войск немцами в Арденнском сражении был еще свеж в памяти всех американцев. Они пока не форсировали Рейн. И никто не знал, как долго еще война продлится и как велики будут потери.

Накануне отъезда американской делегации в Крым Объединенный комитет начальников штабов прислал в департамент копии документов относительно русского участия в войне против Японии. В документах говорилось: «Мы хотим вступления России в войну в самые кратчайшие сроки, совместимые с ее способностями начать наступательные операции, и готовы предложить максимальную поддержку, какая только возможна без нанесения ущерба нашим основным усилиям против Японии…»

Американские военные специалисты подсчитали, что без русских победа над Японией обойдется американцам дополнительно в один миллион солдатских жизней. В Ялте Рузвельт провел ряд совещаний со Сталиными по этому вопросу. На пленарных заседаниях «большой тройки» и на встречах министров иностранных дел этот вопрос не обсуждался.

Одиннадцатого февраля Сталин, Черчилль и Рузвельт подписали Соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока. Этот сверхсекретный документ не упомянут в протоколе Ялтинской конференции. Он был отвезен в Вашингтон и хранился в личном сейфе президента. Это соглашение предусматривало вступление Советского Союза в войну против Японии через два — три месяца после окончания войны в Европе. В нем также подчеркивалось, что после окончания войны Советскому Союзу будет возвращена южная часть Сахалина, отторгнутая от России во время русско-японской войны 1904—1905 гг., и все прилегающие к нему острова, а также переданы Курильские острова. Министр иностранных дел Англии Иден предлагал Черчиллю не подписывать соглашение. Однако Черчилль заявил, что в этом случае все позиции Британии на Дальнем Востоке могут оказаться под угрозой.

Дух проходивших совещаний был пронизан стремлением к сотрудничеству.

На Ялтинской конференции также стоял вопрос о судьбе германского государства и о границах Польши.

Выступая на совместном заседании обеих палат конгресса 1 марта 1945 года, президент Рузвельт заявил: «Конференция в Крыму была успешным усилием трех ведущих держав найти общую почву для мира, как начало сооружения основ прочного мира, в котором будут жить ваши и мои дети и внуки».

Ялтинская конференция сделала возможным создание Организации Объединенных Наций, которая могла внести величайший в истории вклад в дело создания стабильного и избавленного от войн мира.

В десятых числах хозяева и гости конференции благополучно разъехались. Одиннадцатого февраля в Москву отбыла советская делегация. Вслед за ней отбыл самолетом из аэропорта Саки президент США Рузвельт, перед тем посетивший Севастополь. Двенадцатого апреля его не станет. Четырнадцатого февраля после посещения Сапун-горы и Севастополя, где Черчилль почтил память британцев, сражавшихся в этих местах в Крымскую войну, вылетел на родину и британский премьер.

Виктор БОГДАНОВ