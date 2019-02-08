Смотрители недосмотрели

Двадцать седьмого января 2019 года, воскресным днем, в Третьяковской галерее украли картину художника Куинджи «Ай-Петри. Крым». Молодой проходимец просто снял ее со стены, вынул из рамы и вышел из музея. Почти как в кинокомедии «Старики-разбойники».

Картину Куинджи из Третьяковки

Увели удивительно ловко.

Но удивляет ловкость полиции,

Сумевшей картину вернуть в экспозицию.

И наступило утро…

Что же касается самой известной кражи в СССР, то, безусловно, это было похищение полотна Франса Хальса «Святой Лука» («Евангелист Лука») из Музея изобразительных искусств имени Пушкина. К счастью, преступление успешно раскрыли и картину в результате операции сотрудников КГБ возвратили в музейную коллекцию.

История произошедшего была такой. Девятого марта 1965 года музей закрыли для посетителей, повесив на дверях объявление «Санитарный день». Музейные работники полагали, что после праздника посетителей будет немного, и решили использовать этот день для оформления выставки. Даже сигнализацию отключили. Наступило утро следующего дня — их ждал неприятный сюрприз: на месте картины «Святой Лука» висела лишь пустая рама.

Министр культуры Фурцева была в бешенстве, ведь кража могла «столкнуть» ее с высокого поста. Поэтому она обратилась за помощью к председателю КГБ СССР Владимиру Семичастному и министру охраны общественного порядка РСФСР Вадиму Тикунову. Но ни КГБ, ни милиция не имели опыта борьбы с подобными преступлениями, потому что в то время картины из музеев не воровали.

Кто же оказался воришкой? При первоначальном осмотре места преступления стало ясно, что действовал дилетант: картина была варварски вырезана из рамы тупым ножом. Но зато этот самый дилетант не оставил ни одной зацепки для следствия.

Опущу многие детали операции, проведенной правоохранителями, но злоумышленника всё же удалось задержать. Им был реставратор по дереву, работавший в музее и оказавшийся причастным к краже. Ему «впаяли» десять лет тюрьмы, и суд постановил взыскать с прохиндея еще 901 рубль за реставрацию полотна, которое приглашенный эксперт оценил в 120 тысяч рублей.

По мотивам этой нашумевшей истории в 1970 году в СССР сняли художественный фильм «Возвращение „Святого Луки”». Правда, сценаристы превратила вора в рецидивиста, которого нанял подпольный советский антиквар, в свою очередь получивший заказ от западного дилера в Москве. И по сюжету кражу раскрыл не КГБ, а полковник милиции Зорин, детально вникнувший в подпольный художественный мир столицы.

В 1974 году из московского Пушкинского музея пропали золотые наконечники стрел, и на несколько дней выставку из каирского музея сокровищ гробницы Тутанхамона пришлось закрыть. И это несмотря на то, что к ней выстроилась километровая очередь посетителей.

Потом выставку открыли — и слухи о краже будто бы были развеяны: все наконечники лежали на своих местах. Что же произошло на самом деле, до сей поры тайна за семью печатями. Никаких следов, кроме слухов, от этой загадочной истории не осталось и в помине.

Из-за преступной халатности музейных работников картина Малевича «Черный квадрат» два месяца провисела вверх ногами.

(Анекдот)

Потеря из потерь

История знает еще ряд случаев краж из советских музеев. Воровали в основном по мелочи: то мальчишки утащат с выставки проржавевшую винтовку, то кто-то из посетителей прихватит с собой старую икону. Но настоящее ЧП, которое музейщики называют не просто кражей, а крупнейшей потерей для мировой культуры, произошло в Советском Союзе в 1971 году.

Тогда эта история осталась тайной за семью печатями. Поздней ночью в Управлении внутренних дел Ростова-на-Дону раздался тревожный звонок из местного краеведческого музея. Оказалось, что похищены фалеры — древние украшения из золота. И это были самые ценные экспонаты музейной коллекции.

Еще в 1962 году ленинградские археологи раскопали под Новочеркасском курган сарматского вождя. Как правило, древние захоронения оказывались безнадежно разграбленными, но только не в этом случае. Археологам несказанно повезло: в могиле вождя они обнаружили четырнадцать золотых бляшек, которые украшали сбрую коня степного вождя. Сенсация в научном мире! Ничего подобного раньше археологам обнаруживать не удавалось.

И все-таки как же были украдены фалеры? Как говорится, все гениальное просто, как закат солнца вручную. Воришка забрался в музей, высадив окно на втором этаже здания. Разбил витрину, сгреб выставленные на обозрение фалеры — два больших и пять малых — и исчез тем же путем. Дерзко, потому как витрина находилась под сигнализацией, которая сразу же сработала. Но жулик оказался не робкого десятка и всего-то за пару минут с небольшим осуществил свой преступный замысел.

Ворюгой оказался 23-летний Василий Антюшин, которого прежде всего тяготило его безденежье. Грезил длинным рублем, оттого и завербовался в свое время на якутские золотые прииски. Съездил, поработал и привез с Севера в родной Ростов-на-Дону небольшой капиталец, который вскоре потратил.

Возвращаться в морозный край прохиндею не хотелось, а вот шальные деньги Антюшина манили, как виноград лису. Как разбогатеть, не прилагая к этому никаких усилий? Это мысль прочно засела в голове парня. Слоняясь по городу, он, читая газету, обратил внимание на заметку о выставке в музее. Несколько раз заглянул туда, бродил по залам, присматривая, что же утащить. Так и сделал в ночь на первое июля 1971 года.

Украсть-то украл, но ведь еще нужно было найти покупателя, желающего скупить краденое… Легально сбыть золотишко в советское время граждане могли лишь в комиссионных магазинах, но и черный рынок существовал, где ушлые дельцы без лишних вопросов ловко скупали драгоценные камни и различные украшения.

Милиционеры стали активно «шерстить» подпольных скупщиков, но те лишь разводили руками. Мол, никто музейные ценности продавать не приходил. И тут удача! Один из барыг посоветовал сыщикам присмотреться к трем благообразного вида старичкам, которые постоянно терлись около ростовской комиссионки, продающей золото. За троицей хитрых пенсионеров установили наблюдение и выяснили, что они ожидают особого клиента, желающего продать большую партию золота. Вскоре он появился у магазина и был задержан за пару минут.

В милиции ошарашенный Антюшин признался в совершении кражи из музея и изъявил желание добровольно выдать похищенное. Но всё дело в том, что фалеры делец уже успел превратить в нечто другое. После кражи он направился на берег Дона, где разломал украшения и с помощью специальной бензиновой горелки расплавил фалеры на огне, превратив их в слиток золота.

На суде Антюшину вкатили пятнадцать лет тюремного заключения. Как говорится, за дело. Но древние сокровища перестали существовать. И как тут не вспомнить сказанное писателем Теодором Драйзером: «Ты ограбил себя, ты отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего?»

Шаловливые ручки

Еще один факт. В ночь на пятое октября 1963 года преступники проникли через незакрытое окно второго этажа в помещение Государственного исторического музея, взломали четыре стенда и похитили представляющие большую историческую ценность реликвии — личные вещи фельдмаршала Кутузова, его семьи, а также генерала Платова. Это были настоящие реликвии: эфес шпаги, над которым тульские мастера трудились двадцать лет, и пистолеты Платова.

Охота московского уголовного розыска на преступников шла больше года и закончилась только 27 октября 1964 года. Оказалось, что двое студентов Московского инженерно-физического института украли бесценные экспонаты и вывезли их на хранение за пределы столицы-матушки. К счастью, эфес шпаги и пистолеты, а также другие похищенные предметы удалось обнаружить.

Как и в любом ремесле, среди похитителей предметов искусства есть мастера высочайшего класса. Особенно знаменит француз Стефан Брайтвизер, который стал профессиональным похитителем картин и коллекционером в одном лице. За свою преступную карьеру с 1995 по 2001 год он похитил 239 шедевров искусства общей стоимостью более миллиарда долларов.

В скромном домике своей матери в Эльзасе к моменту ареста тридцатилетний Брайтвизер собрал уникальную коллекцию краденых произведений живописи Питера Брейгеля, Антуано Ватто, Франсуа Буше, Лукаса Кранаха, а также редчайшие антикварные вещи.

Пока есть таланты и бесценные шедевры, будут и поклонники, которые пытались и пытаются заполучить их любыми путями. Значит, будут востребованы и специалисты по поиску краденых шедевров искусства.

Михаил МУСАЕВ