Основные изменения по вопросам применения налоговых льгот

Основные изменения (федеральный уровень) по вопросам применения налоговых льгот при налогообложении имущества физических лиц, применяющиеся для налоговых периодов 2018 и 2019 гг.

II. Применяется при расчете имущественных налогов физлиц в 2020 году (за налоговый период 2019 года)

а) Новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста

30.10.2018 Президент России подписал Федеральный закон №378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с запланированным с 2019 г. поэтапным повышением пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию.

Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот при налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 попадают в категорию «предпенсионного возраста», то есть соответствующих условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с законодательством РФ, действующим на 31.12.2018.

Согласно закону указанные лица с 2019 г. будут иметь право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту определенного вида (ст. 407 НК РФ).

Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам предпенсионного возраста в течение 2019 года целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нем документы-основания, выданные ПФР.

б) Прекращение действия положений Налогового кодекса Российской Федерации в отношении федеральной льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транспортные средства разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированные в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования

С 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №249-ФЗ), согласно которым освобождаются от налогообложения по транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

ИФНС России №5 по г. Краснодару