Материалы для возбуждения уголовного дела собрали сотрудники ФСБ

На основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю, руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы МО Ленинградский район по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2017 года глава администрации из личной заинтересованности выдал своей теще разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, который использовался на правах аренды. Данный участок расположен в границе защитной зоны объекта культурного наследия «Банк 1908 года», являющегося памятником истории и культуры. Выдача разрешения на строительство подобного рода в границах объекта культурного наследия предусматривает обязательное получение согласования с региональным органом охраны культурного наследия. В результате на участке был незаконно возведен объект капитального строительства в непосредственной близости от памятника истории и культуры.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.