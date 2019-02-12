Реальные проекты ждут инвестиций

Инвестиции на 600 миллиардов рублей планирует привлечь Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Традиционное мероприятие пройдет с 14 по 15 февраля. Кубань представит проекты из важных отраслей экономики, которые соответствуют основной стратегии развития региона — увеличения к 2030 году доходов бюджета практически в три раза.

— Проекты будут представлять не отдельно территории, а в целом экономические зоны, на которые был поделен Краснодарский край в соответствии со Стратегией-2030. Это действительно крупные и важные проекты, которые имеют большой потенциал и для привлечения инвесторов, и для развития региона,— рассказал руководитель Департамента инвестиций Кубани Юрий Волков.

Одно из приоритетных направлений — развитие агропромышленного комплекса. На форуме в Сочи Краснодарский край представит 47 проектов в сфере АПК на общую сумму в 50 миллиардов рублей. Речь идет о тепличных комплексах, селекционно-семеноводческих центрах, перерабатывающих предприятиях, садах. Так, на строительство фруктохранилища и закладку 3,5 тысячи гектаров яблоневых садов потребуется 38 миллиардов рублей. Сады будут располагаться на территории трех районов: Крымского, Абинского и Славянского. В рамках стенда будет представлен и проект по развитию животноводства. Селекционно-генетический центр по производству нетелей голштинской породы будет расположен в Усть-Лабинском районе. Для реализации проекта необходимо три миллиарда рублей инвестиций. Строительство нового центра позволит производить более одной тысячи нетелей в год и сможет обеспечить рабочими местами шестьдесят человек.

Отдельный стенд займет проект по развитию транспортной инфраструктуры Краснодарского края — так называемый экспортно-импортный хаб. Этот инфраструктурный проект объединит девять портов, четыре аэропорта, сеть промышленно-логистических центров. В него войдет прокладка новых дорог, обновление железнодорожного комплекса, модернизация морского порта Новороссийска, расширение аэропорта в Геленджике до пропускной способности в один миллион пассажиров в год, модернизация автовокзала и аэропорта в Анапе, развитие морского порта в Темрюке и другие.

Реализацию федеральной программы «Умный город» Кубань представит тремя городами: Сочи, Краснодаром и Новороссийском, которые стали пилотными в регионе. Цифровизацию жизни на стенде площадью 180 квадратных метров продемонстрируют интерактивные презентации «Телемедицина», «Система управления транспортными потоками», «Система интеллектуального управления ЖКХ».

Значительная часть стенда Краснодарского края будет посвящена развитию туризма. Среди десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм, оказался проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В нем принимают участие четыре региона: Кубань, Дон, Крым и Севастополь. В турмаршруты включено около тридцати памятников античности и современных объектов, тематически связанных с древней историей в десяти городах юга России. Почти шестьсот миллионов рублей понадобится на строительство геотермального комплекса в Горячем Ключе. Проект «Атмосфера» планируется реализовать на территории существующей загородной базы отдыха в поселке Первомайский. Здесь на поверхность выходят естественные термальные источники средней минерализации с температурой 58 градусов и полезными для здоровья йодом и бромом. Помимо того на стенде Краснодарского края будет представлен проект по созданию сети марин в прибрежных городах черноморского побережья. Одной из новинок предстоящего форума станет предложение по развитию киноиндустрии в регионе. На стенде будут демонстрироваться самые интересные локации для проведения съемок фильмов, которые смогут оценить приглашенные режиссеры.

Стенд Краснодарского края на Российском инвестиционном форуме в Сочи по традиции будет самым представительным: он займет полторы тысячи квадратных метров. При этом власти региона подчеркивают, что в этот раз упор делается не на количество представленных проектов, а их качество. Еще в 2015 году количество расторгнутых соглашений составляло половину. В 2018-м этот показатель сократился до 11 процентов.

— Мы научились разрабатывать реальные проекты, избавились от ненужных и экономически неэффективных. Реализация всех заключенных проектов будет находиться на моем личном контроле,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ирина СИЗОВА

Фото из открытых источников