Спикеру ЗСК Юрию Бурлачко вручили высокую государственную награду

На «Форуме комплексное развитие городов», который состоялся в Краснодаре, руководителю фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Краснодарского края, председателю Законодательного Собрания Краснодарского края Юрию Бурлачко вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ о его награждении подписал президент России Владимир Путин. Награду спикеру ЗСК вручил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Региональный политический совет Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» тепло и сердечно поздравляет Вас с вручением высокой государственной награды − медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени!

Ваш профессионализм основан на богатом практическом опыте работы, широком кругозоре и трудолюбии.

От всей души желаем Вам сохранить все достижения и приумножить их. Крепкого здоровья, благополучия, дальнейшего расцвета Ваших профессиональных качеств, исполнения планов и намеченных целей!