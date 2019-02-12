Ветер перемен. Актуальных и важных

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна Минькова провела расширенное заседание коллегии регионального Министерства образования, науки и молодежной политики, посвященное реализации на Кубани национального проекта «Образование».

Необходимость назрела

— По указу президента России проект будет реализовываться во всех субъектах нашей страны,— напомнила Анна Минькова. — Национальный проект направлен на выравнивание образования села и города, формирование единого по уровню и качеству образовательного пространства. Перед двумя краевыми министерствами — здравоохранения и образования, которые вобрали в себя наибольшее количество проектов, стоят глобальные задачи по изменению в целом архитектуры системы здравоохранения и системы образования.

Если говорить конкретно о развитии системы образования, то в первую очередь необходимо масштабно обеспечить ее конкурентоспособность, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству образования. Пока же мы на 34-м месте. Кроме этого речь идет и о воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности. Все эти задачи являются базовыми для национального проекта «Образование».

В Краснодарском крае уникальная специфика образовательной среды. В первую очередь она заключается в территориальных особенностях нашего региона, который является третьим субъектом после Санкт-Петербурга и Москвы по количеству учащихся. Причем мы относимся к тем субъектам, где преобладают сельские школы.

Каждый из восьми региональных проектов связан с другими национальными проектами, которые реализуются и в Краснодарском крае. Проект «Демография» региональное Министерство образования, науки и молодежной политики будет реализовывать совместно с Министерством труда и социального развития, а проект «Цифровая экономика» — совместно с Министерством экономики. По проектам «Социальные лифты для каждого» и «Экспорт российского образования» работают исключительно федеральные университеты.

Согласно проекту «Современная школа» мы должны серьезно обновить содержание и методы обучения предметной области «Технология». И уроки по этому предмету должны проходить на качественно новом уровне и в учебных местах, оснащенных в полном объеме. Задача очень непростая, но ее необходимо выполнить.

Еще до запуска национального проекта по поручению губернатора Кубани на этот год выделено триста миллионов рублей на то, чтобы дооснастить школы Краснодарского края химическими, физическими и техническими лабораториями. И мы начали активно работать в этом направлении в рамках краевых денег и по своим программам.

По проекту «Успех каждого ребенка» к 2024 году мы должны обеспечить доступные и качественные условия для воспитания гармоничной личности путем охвата дополнительным образованием до 80 процентов детей.

Сегодня у нас в регионе в муниципальных образованиях обучение в школах в основном проводится в две смены, прежде всего — в Краснодаре. Поэтому очень сложно проводить кружки и факультативы на базе самих учебных заведений. Центры дополнительного образования посещает огромное количество детей, за последние годы новые не построены.

Как же решить поставленную задачу? Есть хорошее решение: в систему дополнительного образования вовлекать бизнес. И мы должны помогать некоммерческим организациям «заходить» в том числе и в систему дополнительного образования. В противном случае будет очень сложно решить задачу по охвату детей дополнительным образованием.

Важно достичь необходимых показателей. Но за цифрами стоят судьбы детей, которые должны заниматься, а не бесцельно проводить время до или после учебного процесса. Реально заниматься и получать необходимые образовательные услуги. Еще одна задача, которую необходимо реализовать,— открыть в крае до 2024 года четыре стационарных и десять мобильных технопарков.

Следующий региональный проект касается поддержки семей, имеющих детей. Впервые уделено внимание семьям, имеющим детей дошкольного возраста, и тем, кто берет детей на воспитание.

Проект «Цифровая образовательная среда». Его первая техническая часть ставит задачу к 2024 году обеспечить все кубанские школы высокоскоростным Интернетом. Чрезвычайно сложная задача, равносильная по своей сложности другой: обеспечить Интернетом всю систему здравоохранения, начиная от краевых больниц и заканчивая офисами врачей общей практики и амбулаториями.

Вторая часть проекта касается вовлечения педагогов в освоение ресурсов российской электронной школы, необходимо сделать так, чтобы они стали активными пользователями виртуальных библиотек, музеев, 3D-лабораторий и т. д. В нашем регионе ряд школ уже работает в этой системе. Например, краснодарская школа №66. Педагоги свои уроки проводят с помощью таких ресурсов и делают это успешно, что нравится ученикам.

К 2024 году по проекту «Учитель будущего» необходимо сделать так, чтобы не менее пятидесяти процентов педагогов края повысили свою профессиональное мастерство и квалификацию. И они сами заинтересованы в этом. Внедрение системы учительского роста в свою очередь позволит учителям края принять участие в том числе в реализации новой модели аттестации педработников. Она дает возможность учителю повысить свой статус до старшего и ведущего педагога.

Заместитель глава администрации (губернатора) Краснодарского края Анна Минькова подробно остановилась на реализации и других региональных проектов. В частности, проект «Молодые профессионалы» призван выявить и поддержать одаренных студентов колледжей и техникумов, а по проекту «Социальная активность» к 2024 году необходимо создать два центра поддержки добровольчества на базе государственных учреждений, некоммерческих организаций.

Проект «Новые возможности для каждого» касается подготовки педагогов образовательных организация среднего и дополнительного профессионального образования по современным программам непрерывного обучения. На сегодняшний день профессиональную подготовку прошло 32 процента занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет. Анна Минькова подчеркнула, что для Краснодарского края актуальна проблема обучения работающих кубанцев в соответствии с профессиональными компетенциями современного рынка труда.

Общий интерес

Затем участники заседания коллегии поделились своим видением путей реализации каждого из региональных проектов в сфере образования.

— Программа повышения качества образования и воспитания учащейся молодежи затрагивает интересы всех участников образовательного процесса: педагогов, учеников и родителей учащихся,— подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. — Одним из ключевых является проект «Современная школа», который касается всех муниципальных образований региона, и уже в этом году начинается его реализация. Очень важно, что к концу 2024 года достаточно большое количество детей мы обеспечим возможностью обучения таким предметам, как астрономия, химия, технология.

В 2019 году при поддержке федерального бюджета мы создадим центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые будут структурными единицами школ. Принципиально важно, что всё оснащение оборудованием центров будет абсолютно единым, согласовано по федеральным стандартам и уже в новом учебном году семь тысяч кубанских школьников должны начать обучаться в центрах цифрового и гуманитарного профилей. В 2019 году необходимо завершить строительство школ в Динском районе и в Армавире, запланировано строительство двух школ — в Краснодаре и Новокубанском районе.

Для городских школ актуальна проблема их переуплотнения, для сельских — проблема подвоза детей в учебные заведения и обеспеченность педагогическими кадрами, а также состояние материальной базы школ. Многое упирается именно в кадры, потому что подготовить их к развитию научно-технической направленности — это большая задача, и в этом направлении предстоит активно потрудиться.

Прорывным будет проект по открытию новых технопарков в городах края. В Краснодаре он уже открыт. А в 2020 году мы сможем участвовать в конкурсном отборе на получение федеральных средств.

Что касается развития одаренности детей, то и здесь предстоит большая работа. При поддержке главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева и его заместителя Анны Миньковой мы работаем над двумя проектами: по строительству двух школ в Краснодаре и Сочи. Глава региона поставил задачу, чтобы образовательное учреждение в Сочи приняло школьников первого сентября 2021 года, а новая школа в краевом центре — в 2021-м.

Елена Воробьева уточнила, что 650 педагогов начнут обучаться в формате новых технологий, а в сфере поддержки семей, имеющих детей, активно работает семь муниципальных образований нашего края. Это Армавир, Новороссийск, Ейский, Кавказский, Темрюкский, Северский и Славянский районы. Также было озвучено, что в этом году создается Совет по развитию добровольчества.

— Для повышения доступности дополнительного образования детей в крае создан специальный навигатор, который в настоящее время наполняется всеми необходимыми данными об организациях,— уточнила Елена Воробьева. — С его помощью родители смогут увидеть все виды оказываемых услуг и подобрать для своих детей наиболее подходящие. Навигатор заработает в апреле этого года.

Заместитель главы муниципального образования город Краснодар Лилиана Егорова рассказала о реализации проектов в городских школах. Главная из задач предусмотрена проектом «Современная школа», цель которой — создание новых мест обучения. На муниципальном уровне впервые утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры краевого центра, в рамках которой предполагается построить новые школы и создать дополнительные учебные места. Это позволит ликвидировать вторую смену в образовательных учреждениях.

В 2018 году введена в эксплуатацию современная школа на 1550 учебных мест в микрорайоне «Губернский», построено новое здание образовательного учреждения на тысячу мест на хуторе Ленина Карасунского округа Краснодара. Все вводимые школы на условиях софинансирования с краевым бюджетом оснащаются современным оборудованием, предусмотрены учебные классы робототехники, видео- и кинолаборатории, а также компьютерные классы. Для выравнивания условий получения образования во всех школах в проект «Современная школа» включено четыре сельских образовательных учреждения: это СОШ №50, 68, 74 и 77.

Лилиана Егорова отметила, что участие в проекте «Современная школа» особенно важно в части изучения предметной области «Технология». Затем своим видением путей реализации региональных проектов поделилась начальник Управления образования администрации Тихорецкого района Оксана Шинтяпкина, а директор Крымского технического колледжа Сергей Хвостиков рассказал о направлениях работы учебного заведения в рамках проекта «Молодые профессионалы».

— Велика роль педагога в жизни каждого ученика, и необходимо мотивировать молодежь к получению профессии учителя,— завершая заседание коллегии, акцентировала заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна Минькова. — Что касается задач по реализации проектов в сфере образования, то они непростые, но их необходимо выполнить. Поэтому заместителям глав муниципалитетов необходимо на встречах с директорами школ и колледжей довести до них цели проектов, провести в этом направлении несколько обучающих семинаров совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики региона. Все должны четко понимать, какими должны быть современная школа и профессиональное образование.

Михаил МУСАЕВ