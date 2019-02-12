Чтобы жителям было комфортно

Депутаты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу городской Думы Краснодара на традиционно отчетном совещании подвели итоги своей работы.

Работа комитета в 2018 году была сосредоточена и направлена на повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунальных услуг населению города. Комитетом проведено двенадцать заседаний, на которых рассмотрено более трехсот вопросов.

На контроле комитета во взаимодействии с Департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса находятся вопросы, касающиеся подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в осенне-зимние периоды, организации выполнения мероприятий по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, корректировки инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, организации Правил благоустройства, реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и другие.

Также на постоянном контроле комитета находятся вопросы тарифов на жилищно-коммунальные услуги, размер оплаты, рассчитанной на основании данных тарифов, вопросы, касающиеся строительства и ремонта ливневой канализации на территории города Краснодара.

— Главный вопрос сегодня — это выполнение краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств собственников жилья,— сказал председатель комитета Вячеслав Буренок. — Постоянно ведется контроль за ходом его исполнения. В Законодательное Собрание Краснодарского края и администрацию Краснодарского края вносятся предложения по улучшению этой работы.

Важнейшие направления деятельности комитета — информационное обеспечение населения и повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ, управления МКД, тарифы и другие резонансные темы. По ним даются необходимые разъяснения в ходе многочисленных обращений граждан и во время личных приемов.

Комитет регулярно принимает участие в рассмотрении вопроса о формировании муниципального бюджета. Представители комитета принимают активное участие в парламентских слушаниях по различным вопросам, являются членами различных комиссий, работающих при муниципальном образовании город Краснодар, участвуют в заседаниях совета директоров, в работе общественного совета и мероприятиях, проводимых администрацией Краснодара по вопросам ЖКХ и ТЭК.

Депутат комитета Александр Семенко на совещании рассказал о сотрудничестве ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Краснодаргоргаз».

Как уже сообщалось, жителям Краснодара и пригородов с 1 января 2019 года природный газ поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» — единый поставщик природного газа в Краснодарском крае, который берет на себя обязательство обеспечивать бесперебойную поставку газа населению. Оплату за газ, полученный с 1 января 2019 года, потребители должны будут производить в адрес нового поставщика по установленным тарифам.

— Транспортировка газа от поставщика конечному потребителю, обслуживание газопроводов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, ремонтные работы, а также мероприятия по техническому присоединению — это по-прежнему зона ответственности АО «Краснодаргоргаз». Эту работу «Краснодаргоргаз» продолжит осуществлять в плановом режиме, в соответствии с действующим законодательством,— сказал Александр Семенко. — В заключение от себя лично, от имени всего трудового коллектива и ветеранов АО «Краснодаргоргаз» благодарю краснодарцев за то, что 65 лет мы были вместе.

Заместитель председателя комитета Дмитрий Орешкин рассказал об итогах выполнения в прошлом году инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения. По его словам, инвестиционная программа финансируется за счет собственных средств ООО «Краснодар Водоканал», включающих в себя расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, включенной в тариф на водоснабжение и водоотведение, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

За январь — сентябрь 2018 года обществом выполнено работ по строительству объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Краснодаре на сумму 378620 тысяч рублей. Объем выполненных работ составляет 335355 тысяч рублей, то есть 68 процентов от плана.

Протяженность проложенных и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения за январь — декабрь 2018 года составила 8903 метра.

Депутат Людмила Головченко рассказала о реализации программы по замене лифтов в многоквартирных домах на территории города. В 2018 году осуществлялась реализация краткосрочного плана региональной программы 2017—2019 годов, утвержденной постановлением администрации Краснодара. Согласно данному постановлению была запланирована замена 109 лифтов в 49 домах, находящихся в управлении ООО «ГУК-Краснодар».

По состоянию на середину января текущего года из 109 запланированных к замене лифтов в эксплуатацию введено 76 лифтов.

— Но при реализации программы возник ряд проблемных моментов. Во-первых, при допуске подрядных организаций на объекты для замены лифтов заказчиком не проверяется квалификация персонала, назначенного подрядной организацией для монтажа лифтового оборудования, что отражается в многочисленных замечаниях при приемке работ, для устранения которых в дальнейшем требуется значительный период времени,— пояснила Людмила Головченко. — Во-вторых, наличие при приемке большого количества замечаний и недоделок объясняется также слабым техническим надзором в ходе выполнения монтажных работ, отсутствием своевременных предписаний на устранение выявленных дефектов. Кроме того, из-за слабого контроля заказчика за процессом устранения недоделок и замечаний Ростехнадзором выдавались отрицательные акты контрольных осмотров, что приводило к проведению повторной процедуры ввода лифтов в эксплуатацию. И даже такое не требующее особых затрат условие договора, как размещение на объекте информационного баннера, выполнялось только после официального письма управляющей компании заказчику (этот пример касается подрядной организации ООО «СпецЛифтСервис»).

Однако самый острый вопрос, по словам Людмилы Головченко,— это нарушение предусмотренных договорными обязательствами сроков выполнения работ. Их нарушили все организации. Срок замены лифтов с момента их вывода из эксплуатации до момента ввода в эксплуатацию доходит до восьми месяцев, что вызывает многочисленные жалобы жителей. Также до настоящего времени не решена проблема устранения неисправностей лифтового оборудования, выявленных в процессе эксплуатации.

Рассказала Людмила Головченко и о капитальном ремонте многоквартирных домов, выполненном в 2018 году.

На проведение капремонта в рамках краткосрочного плана региональной программы 2018 года предусмотрено финансирование в размере 572504907 рублей. Однако реализация краткосрочного плана региональной программы 2018 года не осуществлялась из-за несвоевременности подготовки проектно-сметной документации с последующим получением положительных заключений ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» проектными организациями ООО «Сантехлидер» (95 многоквартирных домов) и ООО «Прогрессор» (16 многоквартирных домов).

В связи с этим в 2018 году проводились только работы, связанные с завершением отдельных объектов краткосрочных планов предыдущих периодов.

Состав комитета:

Вячеслав Буренок — председатель,

Дмитрий Орешкин — заместитель председателя,

Людмила Головченко — заместитель председателя,

Александр Семенко — секретарь

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

Фото Валерия КРАЧУНОВА