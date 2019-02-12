Испытание страной гор

Двадцать пятого декабря 1979 года советское правительство по просьбе руководства Республики Афганистан ввело в страну гор ограниченный контингент войск. Десять лет длилась война у южных границ советских среднеазиатских республик. И советские люди практически и ничего не знали об этой войне. На все сообщения о ней было наложено строжайшее табу.

Мы не знали, что Афганистан по территории больше любого европейского государства. Страна гор. Горы занимают более 90 процентов его территории. В горах на протяжении веков афганцы занимаются скотоводством. В основном разведением овец. В долинах, где есть вода, а в стране ее очень мало, развито поливное земледелие. Выращиваются злаки, бахчевые культуры, виноград, плодовые персики, инжир, абрикосы орехи.

Мы не знали, что Афганистан — это древняя страна, которая на протяжении тысячелетий служила перекрестком многих культур и всегда играла важную роль в экономических и политических отношениях в регионе.

Мы не знали, что Афганистан из-за сильно пересеченной местности не имеет железных дорог и развитой дорожной сети с твердым покрытием и отгорожен от Средней Азии могучими горами Гиндукуша. И что там сменилось за его историю много государственных образований: от рабовладельческих до феодальных. Территория страны входила в состав многих могущественных соседей, сменявших друг друга. Афганистан входил в ахеменидский Иран, в это время афганцы исповедовали зороастризм, поклонялись солнцу, луне, земле, огню и воде. Знаменитый поэт Фирдоуси утверждал, что в Балхе был сожжен на алтаре убитый Заратуштра.

Мы не знали, что здесь жил и творил величайший поэт средневековья Омар Хаям. О нем так отозвался один из современников: «В Балхе, на улице работорговцев, в кругу друзей, за веселой пирушкой Омар Хаям сказал: „Когда я умру, меня похоронят на кладбище Хайры, и в день весеннего равноденствия ветер будет срывать лепестки цветущих абрикосов и ронять на мою могилу”. Через двадцать лет я приехал в Балх, пришел на кладбище Хайры. Старый кладбищенский сторож провел меня к могиле Хаяма. Она была у самой кладбищенской стены. Был день весеннего равноденствия и могила поэта была усыпана розовыми лепестками отцветающего абрикоса. Я вспомнил слова незабвенного учителя и заплакал: не было и не будет в подлунном мире другого подобного ему человека».

Мы не знали, что Балх, который так любил Хаям, сегодня маленький провинциальный городок, лежит в стороне от главных дорог. В пыльных мастерских которого ткачи ткут свои волшебные ковры, которые расходятся по всему миру. А в темных кофейнях ведут неторопливые беседы купцы в ожидании покупателей, на улице ревут верблюды и ослы, требуя еды и воды.

Мы не знали, что в Балхе находится знаменитый храм богини Анахиты, почитаемой на протяжении веков в Передней и Центральной Азии.

Мы не знали, что здесь, преодолев неприютные скалы Гиндукуша, побывали железные легионы Александра Македонского. И доныне в горах Афганистана встречаются голубоглазые русоволосые афганцы, правнуки македонцев. В Балхе Александр Великий женился на дочери персидского царя Роксане, известной дворцовой интриганке, за что позднее ее убил ее сын.

Мы не знали, что в седьмом веке Афганистан завоевали арабы, затем тюркомонголы. За обладание этой страной велась борьба между Индией и Персией. В девятнадцатом и начале двадцатого века Афганистан трижды пытались захватить британцы.

Мы не знали, что только в 1747 году возникло первое самостоятельное афганское государство, которому в результата Второй англо-афганской войны англичанам удалось навязать Афганистану свой протекторат.

Однако в результате Третьей англо-афганской войны в 1919 году Афганистан вновь восстановил свою независимость. И Советская Россия признала ее первой. Двадцать седьмого мая 2019 года исполнится ровно сто лет со дня признания нашей страной независимости нашего южного соседа. Между нашими странами многие годы поддерживались отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Повсюду фронт

Мы не знали, что нашим солдатам будет не до истории. И что незнание страны будет им мстить. Потому что горы — это природная крепость, где каждый камень, пещера, выбоина в скалах — удобное укрытие для моджахедов и кажется, что стреляют отовсюду не люди, а сами горы.

Мы не знали, что Афганистан — страна жгучего солнца, которое готово испепелить всё, если нет воды. А ночью волосы примерзают к подушке. И наши солдатики в полной мере «насладились» резко континентальным климатом страны гор. Мы не знали, что там наши воины на своем опыте ощутили, что такое жаркое дыхание пустынь Ирана, пламя которых захлестывает страну. А раскаленный песок, который несет огненный ветер, способен свести с ума.

Мы не знали, что в Афганистане не было войны в привычном нам понимании. Не было фронтов и тылов. Фронт был всюду. По сути, шла партизанская война. Война с небольшими отрядами моджахедов. Война нервов. Война, требующая постоянной боевой готовности и способности в любой момент ответить ударом на удар врага.

Революционные преобразования

Мы не знали, что в Афганистане работали многие годы советские специалисты, строившие заводы, дороги, ирригационные системы, гидро- и теплоэлектростанции. Школы и больницы. Многие афганцы учились в Советской России. В апреле 1978 года народ Афганистана под руководством Народно-демократической партии совершил национально-демократическую революцию. В планах демократического правительства была задача покончить с многовековой отсталостью народа и ступить на путь строительства новой жизни, провести глубокие социально-экономические и политические преобразования.

Мы не знали, что в Афганистане было положено начало земельно-водной реформе, направленной на справедливое перераспределение излишков помещичьих земель и оросительной воды среди безземельного и малоземельного крестьянства. Крестьяне-должники, составлявшие до 80 процентов всех крестьянских семей, были освобождены от долгов ростовщикам и помещикам. Рабочим немногочисленных предприятий впервые в истории страны был гарантирован восьмичасовой рабочий день, отпуска, выходные дни, а также возможность объединяться в профсоюзы, возможность заключать коллективные договоры с администрацией. Женщины получили равные с мужчинами возможности трудиться в любой сфере производства, науки и культуры. В сплошь безграмотной стране организуются курсы ликвидации безграмотности среди взрослых.

Открываются школы для детей. Провозглашено равенство всех национальностей страны. А для национальных меньшинств страны, таких как узбеки на севере страны (9 процентов населения страны), туркмены на северо-западе (3 процента), белуджи на юге (менее 1 процента) и других, открываются школы, издаются газеты, организуются радиопередачи на их родных языках.

Враги преобразований

Такие радикальные реформы не могли не вызвать бешеного сопротивления антиправительственных сил в стране, которые широко поддерживались извне, и прежде всего — Соединенными Штатами Америки. Согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, в июле 1979 года президент США Джимми Картер подписал секретный указ, санкционирующий финансирование антиправительственных сил в Афганистане.

Мы не знали причины гражданской войны в этой южной стране.

Омерта

Мы не знали и не знаем и теперь, почему вокруг пребывания наших войск в Афганистане, а их там было более 80 тысяч, были выстроены заборы из колючей проволоки тайн. Народу ничего не объясняли. Наших сыновей забирали в армию, где они, пройдя школу молодого бойца, тут же отправлялись в Афганистан, откуда они не имели права в письмах сообщать, где они находятся и чем занимаются. Десять лет длилась война, на ней гибли наши сыновья и внуки, и все эти годы мы ничего не знали о ней.

Скупая правда просачивалась от офицеров, которые приезжали в отпуска, или от солдат, отслуживших свой срок. Да гробы с прахом погибших солдат красноречиво говорили, где и чем занимается ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Хоронили погибших наших кровинок без положенных прощальных речей, военного салюта из автоматов или винтовок. Запрещали об этом писать и показывать похороны по телевидению. А ведь на той незнакомой нам войне погибли 217 кубанцев, а всего в России — более четырнадцати тысяч солдат и офицеров.

Войны без пленных не бывает

Командующий Советской Армией в Афганистане генерал Громов 15 февраля 1989 года, после установления мира, при переходе колонны советских войск через Амударью на советскую землю, заявил, что за его спиной не осталось ни одного советского солдата. Это было не совсем так. По некоторым источникам, в плену у афганцев находились более трехсот советских солдат и офицеров. Наши власти их розыском и возвращением на родину не занимались. Занимались некоторые зарубежные благотворительные организации. И им удалось вернуть в Советскую Россию десятки бывших военнопленных. Через несколько лет после окончания войны был издан документ об амнистии военнопленных. Словно войны бывают без них. В Россию вернулась еще часть находившихся в Афганистане бывших пленных. В том числе один из них кубанец из станицы Суворовской Усть-Лабинского района. Не буду называть его фамилии. Он и так пережил достаточно, попав в Афганистан практически со школьной скамьи. Оказался в плену. Боялся возвращаться домой, страшась наказания. В Афганистане, чтобы выжить, был вынужден принять мусульманство. Женился, обзавелся детьми. В совершенстве владеет пушту. Умерли, не дождавшись его на Кубани, не зная, где он и что с ним, мать и отец. В свое время им сообщили, что он пропал без вести. Осталась одна сестра. Она летала в Афганистан, нашла брата. Хотела вернуться на родину вместе с ним. Но он не поехал. Сказал, что подождет результатов амнистии, что действительно его не отдадут под суд. И только потом, убедившись, что амнистия работает, вернулся сначала один, потом привез семью.

Трудно вживался в новую российскую действительность.

Тайная десятилетняя афганская война, признанная советской властью ошибкой и реабилитированная новой российской властью, еще ждет своих историков.

В ежегодном послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в декабре 2012 года говорится: «Ответственность за свою страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что власть прозрачна, доступна и сама „вкалывает” во имя страны, города, региона, поселка и каждого гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создается прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально ориентированного сознания».

Они выполнили свой долг до конца

В настоящее время в Краснодарском крае проживает около 30 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Они, верные присяги, выполнили свой солдатский долг до конца, проявив при этом мужество и отвагу, умение воевать в любых условиях и добиваться победы.

Примером для многих поколений кубанцев и всех россиян может служить один эпизод из множества военных действий в Афганистане. Группа советских солдат, оказавшись в плену, подняла восстание, заведомо зная, что погибнет в неравном бою. Пленные вступили в жестокий бой с моджахедами. Когда боеприпасы кончились, а моджахеды наседали, пленные в конце боя подорвали себя и склад с боеприпасами моджахедов, а вместе со взрывом склада оборвалась и жизнь многих из них.

Но смерть была красней, нежели позорное прозябание в плену для всех наших солдат. Стал хрестоматийным побег советских пленных, усыпивших бдительность моджахедов, на своем самолете из плена. Так бывает только в кино. А тут кино сняли про их подвиг, мужество и находчивость! Много ли таких примеров самопожертвования найдется в истории?

Есть о чем рассказывать на уроках в школах, на встречах с ветеранами Афганской войны, в том числе в юбилейные дни окончания Афганской войны, во время тематических декад, кинопоказов и концертов, посвященных 30-летию окончания Афганской войны. В школах пройдут конкурсы среди учащихся на лучший рисунок, сочинение, стихотворение, посвященные воинам, выполнившим свой воинский долг в Афганистане. Будут оказаны меры социальной поддержки ветеранов, членов семей погибших воинов.

Кубанцам, погибшим на Афганской войне, в Чечне и других горячих точках, установлено в крае 65 памятных стел и мемориалов. Один из них — в Чистяковской роще в Краснодаре. В день юбилея сюда придут ветераны войны, представители общественности, чтобы выразить признательность погибшим воинам за их подвиг и возложить живые цветы.

Виктор БОГДАНОВ