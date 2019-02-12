Необычное в обычном

Экология уже давно стала важной темой, поскольку интерес к качеству условий жизни свойствен всем людям. Но эта заинтересованность изначально носила несколько эгоистический характер у жителей планеты, особенно промышленных стран, которые, кстати, вносят наибольший вклад в загрязнение окружающей среды. Их больше беспокоило влияние экологических факторов на свое здоровье и жизненный комфорт.

Если же говорить в целом, то люди осознали, что вокруг них находится много предметов, произведенных из вредного сырья. Именно на этой волне и появились так называемые экологически чистые продукты, или биопродукты, созданные из натуральных материалов без добавки синтетических веществ или же при производстве которых не применялись вредные для здоровья химикаты. Данная тенденция нашла свое применение и в оптике.

По мнению ученых-экологов, вовсе не наличие природных материалов определяет экологическую чистоту того или иного продукта. В число экологических критериев входит применение в производстве таких материалов, для которых возможна переработка и вторичное использование, внедрение производственных процессов и технологий, экономящих энергию и не загрязняющих природную среду. Многие экологи выступают также за более взвешенную политику присуждения тому или иному продукту так называемых экологических марок, поскольку зачастую такая маркировка указывает лишь на экологичность упаковки, а не самого товара.

Экоочки набирают очки

Что мы носим и едим? Каким воздухом дышим? Что останется после нас на планете? Без всякого сомнения, интерес к проблемам защиты и сохранения окружающей среды касается и сферы оптических продуктов.

Прежде чем попасть к потребителю, обычные корригирующие очки проходят через руки дизайнера, фабриканта, оптика, продавца. Срок службы оправы не очень долог, и в конце концов она завершит свое существование в мусорном ящике. Поэтому нужно ответственно подходить к работе с сырьем и материалами на каждом этапе пути товара к покупателю. Производитель должен беспристрастно оценивать воздействие своего продукта на окружающую среду и задавать себе ряд вопросов: необходимо ли использование именно этого материала, не следует ли уменьшить размер очковых линз и т. д. Во-первых, подобный подход приведет к значительному сокращению расходов на производство товара, особенно к снижению энергетических затрат. Во-вторых, это является вкладом в стратегию долгосрочного развития, которая затрагивает как экономику, так и окружающую среду и все общество.

В солнечную погоду сложно обойтись без солнцезащитных очков. Изобретатели одной из австралийских компаний проявили экологический подход, применив совершенно неожиданное сырье для производства — старые скейтборды. Деки от такого спортинвентаря, уже не подлежащие ремонту, идеально подошли в качестве материала для изготовления красивых и абсолютно экологически чистых солнцезащитных очков. И сломанные скейтборды вместо того, чтобы превратиться в мусор, стали красивыми, удобными и экологически чистыми вещами.

Дочь одного из участников легендарной ливерпульской четверки The Beatles, сэра Пола Маккартни — Стелла известна своим бескомпромиссным отношением к экологии и никогда не скрывала своих «зеленых» убеждений.

Этот талантливый дизайнер в 2009 году представила миру коллекцию «зеленых» очков. В своих уникальных творениях она использовала касторовое масло, пластиковый ацетат, формула которого включает в себя целлюлозу с натуральными естественными пластикаторами из лимонной кислоты. Стелла потратила очень много средств и времени на тестирование и исследование полученных образцов, чтобы достичь максимально высокого показателя качества и минимального влияния на окружающую среду.

В 2011 году она создала другую коллекцию экодружественных солнцезащитных очков, перейдя на уровень профессионального эколога. Замечу, что период распада пластмассы, из которой изготавливаются очки, продолжается четыреста (!) лет. За это время немало вреда окружающей среде нанесут отслужившие свой срок очки, попавшие на городскую свалку. А вот коллекция очков Стеллы на 54 процента состояла из натуральных и экологически чистых материалов, на основе семян клещевины и касторового масла новая технология позволила сделать очки безвредными для природы.

И конопля в дело пошла

Из каких же материалов чаще всего делают экоочки? Из дерева, бумаги, старых виниловых пластинок, из материалов растительного происхождения. Исследования конопли и всевозможных комбинаций с другими растительными компонентами позволили создать новый композитный листовой материал из волокон конопли и льна, которые объединяются между собой специальным экологически чистым клеем. Как оказалось, новый материал идеально подходит для изготовления очков. Оправа получается путем прессования и термической обработки, после чего ее пропитывают экологичной биосмолой для придания водонепроницаемых свойств и увеличения прочности.

Рассматривая сегодня многообразие солнцезащитных очков, можно заметить одну объединяющую их черту: все оправы в основном металлические, пластиковые или деревянные. Но четыре года назад дизайнер из Шотландии Сэм Уитмен, окончивший в Глазго Каледонский университет, нашел весьма необычное решение: изобрел и запатентовал очки из конопли. Оправа из нее представляла собой спрессованную смесь из экологически чистых материалов: конопли, смолы и льна.

Из биологического материала изготовили и поляризованные линзы для необычных очков. По словам дизайнера, его очки получились достаточно крепкими, легкими и их практически невозможно разбить. К достоинствам такого изобретения из конопли можно отнести и уникальный рисунок на каждой паре. Материал для изготовления очков — коноплю можно собирать ежегодно, в то время как на рост дерева уходит в среднем двадцать лет. Помимо этого очки целиком и полностью разлагаются.

Вторичное не значит токсичное

Несколько лет назад основатель компании Woodzee Люк Винтер объявил об открытии в своем родном городе Чикаго предприятия по производству солнцезащитных очков, сделанных из переработанных материалов. Первую коллекцию решили изготовить из переработанных… бочонков из-под виски. По словам Винтера, из двадцати переработанных бочонков можно изготовить около двухсот пар солнцезащитных очков. Кроме того, он заявил, что компания готова принять обратно всю купленную ранее продукцию для переработки и утилизации. Причем компания взяла на себя обязательство по посадке одного дерева за каждую пару проданных солнцезащитных очков.

Надо сказать, что в мире разработка экологических оправ идет по двум направлениям: это создание оправ из материалов, которые можно использовать вторично, или же из тех, которые после завершения срока эксплуатации быстро разлагаются биологически. В 2008 году на салоне MIDO в Милане оправы компании Linkskin сразу же привлекли к себе внимание специалистов. Особенностью продукта является то, что он произведен из вторичного сырья, которое может быть использовано и в дальнейшем.

Рамка и заушники были выполнены из литьевого пластика и крепились на полосе оправ, а при их производстве не использовались сварочные процессы. Все этапы цикла жизни товара придумали так, чтобы его воздействие на окружающую среду было минимальным. Данные оправы получили высокую оценку экологов. Кстати, это касалось не только оправ, но и футляров из полимерных материалов, упаковки без картона и без содержания хлора и даже рекламного оборудования для магазинов, торгующих оптикой. Оптикам предлагалось собирать отслужившие свой срок изделия и отправлять их на предприятия для переработки.

Стоит отметить, что попытки создать оправы подобного рода предпринимались в разных странах с разной долей успеха. Еще в 2003 году одно французское предприятие разработало проект по производству оправ из материала, подлежащего вторичной переработке. Целью проекта было использование волокон растительного происхождения: конопли, соломы, пшеницы. Компания объявила о создании экологических оправ в 2005 году и выразила намерение разработать к 2010 году оправы из полностью разлагающихся биологически материалов. Были предприняты пробные продажи в сети Интернет, но дальнейшего развития проект, видимо, не получил, потому что упоминания о нем в прессе прекратились.

Не остались в стороне от экологических проблем и владельцы оптических магазинов. Так, одна из сингапурских торговых сетей объявила в конце 2008 года о том, что полностью переходит на продажу экологически чистых оправ и очков. Внутренний дизайн магазинов изменился: для их оформления стали применять зеленые растения. Кроме этого была организована система сбора старых очков и линз для их дальнейшей переработки.

Благодаря экодвижению, прославилась торговая марка Vinylize, которая стала выпускать очки из старых виниловых пластинок, а одна из американских фирм разработала очки, которые сделаны полностью из натуральных материалов и биоразлагаемы. Они способны полностью разлагаться в воде приблизительно за восемнадцать месяцев.

Не совсем верно говорить о том, что деревянные очки — это новинка. Ведь самые первые очки были именно из дерева. Уже потом с целью упростить процесс их изготовления и перейти на более дешевый материал начали использовать пластик и металл. Поэтому очки из дерева — это то самое «новое», что в свое время было хорошо забыто.

Тем не менее природное происхождение материала, из которого они изготавливаются, пожалуй, является главным преимуществом деревянных очков. Теплота, энергия, органичность дерева в умело выполненном стильном аксессуаре подкупают. Такая оправа безопасна для здоровья, так как дерево — материал гипоаллергенный. Кроме того, многие производители деревянных очков подчеркивают, что дерево выбрано ими неспроста — с намерением позаботиться об окружающей среде.

Если мода на всё экологическое укрепит свои позиции и займет в головах потребителей такое же прочное место, как, например, мысль о вреде курения, то рано или поздно станет меньше наноситься вреда экологии. И это лучше не откладывать на последующие годы.

Михаил МУСАЕВ