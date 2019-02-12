Все под сомнением

Спектакль «Иллюзии» заставляет взглянуть по-иному на семейные взаимоотношения.

Может ли театр помочь разобраться в хитросплетениях семейной жизни? Если, к примеру, пойти на новый спектакль краснодарского «Одного театра» по пьесе Ивана Вырыпаева, то после его просмотра, возможно, что-то и прояснится. А может, и усложнится. Иван Вырыпаев не дает однозначных ответов, но с иронией и очень обстоятельно повествует о том, что называется областью чувств.

Кто-то сравнил вырыпаевскую пьесу «Иллюзии» со шкатулкой фокусника, у которой, когда раскрывается, зрители могут увидеть и второе, и третье дно. История двух супружеских пар, которые всю жизнь были дружны и, казалось бы, знали друг о друге всё и даже больше, действительно под конец завершается очень неожиданно, но при этом банально напоминая об античном мифе про ящик Пандоры.

Режиссер-постановщик спектакля Арсений Фогелев сначала представил свое видение пьесы «Иллюзии» в рамках «Лаборатории-читки», состоявшейся осенью прошлого года, а затем уже создал спектакль, необычный в понимании зрителей, привыкших к традиционным постановкам. «Иллюзии» состоят из небольших рассказов-монологов. Четыре актера: Татьяна Башкова, Юлия Романцова, Виталий Борисов и сам Арсений Фогелев, вживаясь в своих персонажей, от их имени фактически исповедуются перед зрителями.

Спектакль требует выдержки как от актеров, так и от зрителей. От актеров — потому что, находясь от сидящих в зале на расстоянии вытянутой руки, сложно оставаться в образе и быть предельно естественным и искренним. От зрителей — из-за огромного количества вербального материала, который нужно воспринимать и понимать, при этом, не получая практически никаких визуальных подсказок… Возможно, кому-то спектакль может показаться сложным и вычурным. Кому-то — далеким от реальности. Как будто это не про нашу жизнь, ведь и имена у героев нерусские. Но на самом деле в этой постановке каждый может найти что-то близкое именно ему. Ведь иллюзии — это часть жизни любого человека. И предпочитаем мы жить в их плену или же всеми силами пытаемся от них избавиться, по большому счету не имеет никакого значения. Главное, какой смысл мы вкладываем сами в свою жизнь. И при этом желательно, конечно, чтобы разрушение чьей-то картины мира не приводило бы к такому катастрофическому итогу, как в пьесе Вырыпаева.

Марина АРИНИНА

Фото Виктории ВИЗИРЯКИНОЙ