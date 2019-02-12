Жемчужины европейской живописи XVII века

В Краснодарском художественном музее работает выставка «Жемчужины голландской и фламандской живописи XVII века». На ней представлены произведения голландской и фламандской живописи из фондов музея.

Настроение, которым проникнуты произведения голландской школы, и их небольшой формат говорят о том, что многие из них были предназначены не для дворцов, а для скромных гостиных и адресованы простому человеку. Любимыми жанрами являлись бытовой жанр и натюрморт.

Семнадцатый, золотой век голландской живописи представлен на выставке такими яркими именами, как выдающийся пейзажист Якоб ван Рейсдал (1628—1682), представитель тонального пейзажа Ян ван Гойен (1596—1656), работавшие в «крестьянском жанре» Адриан ван Остаде (1610—1685) и его ученик Корнелис Дюсарт (1660—1704). Особое место в коллекции занимают натюрморты Яна ван Пее (1640 (50)—1710) и прозванного современниками «фениксом живописи» Яна ван Гейсума (1682—1749). В композиционном плане интересна картина Керстиана де Кейнинка (1560—1635) «Дьявол сеет плевелы». Блестящий период голландской живописи продолжался недолго — лишь один век. С началом восемнадцатого века начинается ее упадок, поскольку в голландском обществе с установлением французских вкусов и воззрений все более и более слабеет национальное самосознание.

Во Фландрии культурный фон заметно отличался от голландского. Поэтому главными видами работ фламандской живописи оставались картины для замков и для городских домов богачей. Сцены античной мифологии и библейские сюжеты, огромные натюрморты, портреты именитых заказчиков, изображение пышных празднеств — основные жанры искусства Фландрии XVII века. Фламандское искусство барокко (жизнерадостное, материально-чувственное, пышное в изобилии форм) сложилось из черт итальянского и испанского Возрождения. Основные черты фламандского искусства воплотились в пейзаже Хендрика ван Балена Старшего (1575—1632), мастера интерьеров готических соборов Петера Неффса Старшего (1578—1656/1661), в натуралистичных натюрмортах Яна ван Пее (1640 (50)—1710), в картинах миниатюристов Ханса Боля (1534—1593) и Пауля Бриля (1554—1626).

Выставка будет работать по 31 марта по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13, этаж 2.