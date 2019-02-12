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Приговор для адвоката

Вторник, 12 февраля 2019 16:17
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Приговором суда адвокату Владимиру С. назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью в адвокатуре Российской Федерации сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Собранные следственным отделом по Кореновскому району краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения такого приговора. Адвокат признан виновным в предложении посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Владимир С. в феврале 2017 года осуществлял защиту местного жителя по уголовному делу об угрозе убийством в мировом суде. В ходе общения адвокат сообщил своему подзащитному о наличии у него возможности способствовать в назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы. При этом фигурант сообщил о том, что сумма взятки составляет 100 тысяч рублей. Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. 1 марта 2017 года адвокат получил от заявителя половину требуемой суммы, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления УФСБ России по Краснодарскому краю.

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