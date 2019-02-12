В Краснодаре стартовал цикл мероприятий по финансовому просвещению специалистов социальной сферы

Первый семинар "Встреча с работниками организаций социальной сферы" состоялся в Карасунском внутригородском округе Краснодара.

Его участниками стали 70 педагогов – руководители и завучи школ и детсадов краевой столицы. С участниками встречи обсудили актуальные вопросы реализации пенсионной реформы, имущественные и социальные налоговые вычеты, а также вопросы персональной финансовой безопасности.

Прошедший семинар стал одним из цикла мероприятий проекта "Создание и распространение информационных материалов, и проведение информационных мероприятий по актуальным вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в Краснодарском крае".

Добавим, мероприятие организовано в рамках федерального проекта "Повышение финансовой грамотности и развития финансового образования в Российской Федерации".

Для сотрудников социальной сферы Краснодара мероприятия пройдут в феврале:

в зале заседаний администрации Центрального округа Краснодара – 13 февраля с 15:00 до 16:30;

в зале заседаний администрации Западного Краснодара – 14 февраля 2 с 10:00 до 11:00;

в зале заседаний администрации Прикубанского округа Краснодара – 19 февраля с 13:30 до 14:30.