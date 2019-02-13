В Славянском районе перед судом предстанут шестеро мужчин по обвинению в мошенничестве в сфере страхования

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 6 членов преступной группы в возрасте от 24 до 32 лет. Пятеро из них обвиняются в покушении на мошенничество и мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст.159.5 УК РФ). Одному фигуранту предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном группой лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.5 УК РФ). Организатор преступной группы также обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном в 2008 году (ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.222 УК РФ).

По данным следствия, в 2016 году 25-летний обвиняемый с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств у страховых компаний, оказывающих услуги по страхованию автотранспортных средств и страхованию гражданской ответственности их владельцев, создал организованную группу, куда вовлек пятерых своих знакомых из числа местных жителей. Распределив преступные роли и обязанности, соучастники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, выбирая места, где отсутствуют средства фото- и видеофиксации. После сбора документации они предоставляли фиктивные документы о наступлении страхового случая с автомашинами, владельцами которых либо являлись сами, либо владельцев, не осведомленных об их преступном умысле, в компании с целью получения выплат. Путем инсценировки ДТП в период с августа 2016 по май 2017 года было совершено 12 эпизодов преступлений в сфере страхования транспортных средств, в результате которых у различных страховых компаний похищены денежные средства в размере более 2,9 миллионов рублей.

Преступления совершались на территории Славянского и Красноармейского районов, а также в Краснодаре.

Кроме того, организатор преступной группы в 2008 году на берегу реки вблизи Чебургольского сельского поселения нашел порох и 50 патронов, которые принес к себе домой, где незаконно хранил.

г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.4/1 телефон, факс: 8-861-268-54-15

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.