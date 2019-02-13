В Темрюке возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земельного участка опасными химическими веществами

Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю по материалам, предоставленным Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По версии следствия, в водоохранной зоне лимана Цокур в поселке Прогресс в декабре 2018 года обнаружено загрязнение химическими веществами земельных участков площадью порядка 57 тысяч квадратных метров. Согласно проведенному исследованию проб почвы получены сведения о превышении концентрации загрязняющих веществ, в том числе мышьяка, меди, нефтепродуктов, хрома. Это создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, в том числе акватории лимана Цокур и Черного моря. Размер причиненного ущерба устанавливается.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.