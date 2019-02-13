Кататься на лыжах и сноубордах в горах Сочи будут под музыку

Трехдневный музыкальный фестиваль Alfa Future People Snow Edition пройдет на горном курорте «Роза Хутор» 22-24 марта. Мероприятие от создателей знаменитого международного фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People будет организовано в формате распространенного на горнолыжных курортах вида отдыха - apres-ski. Музыкальную часть разделят на дневную и ночную, а три сцены установят прямо на склонах высотой 1100 (Горная Олимпийская деревня), 1600 (Роза–1600) и 2320 метров (Роза Пик). Музыканты будут выступать все время работы подъёмников: это позволит одновременно слушать мировых артистов и покорять снежные вершины. В ночное время все активности переместятся на каток и крытую площадку «Роза Холл».

- Фестиваль будет представлять собой шумную, веселую и дружескую вечеринку, за музыку на которой отвечают сразу семь промо-групп, каждая из которых – профессионалы своего дела и большие любители оторваться на полную катушку. Спорт, общение, танцы и никаких формальностей, кроме техники безопасности, – такой формат зимнего отдыха оценят даже самые активные, опытные и веселые спортсмены-тусовщики, - уверены организаторы.

За огненный лайн-ап снежного AFP Snow Edition отвечают такие промо-группы-легенды: БДКМВ, Blaze TV, Digital Emotions, РАШН СТАЙЛ, Slowdance, Grusha Music и Uppercuts. Или просто мастера превращать любой танцпол в место силы, музыки и дружбы, даже если этот танцпол покрыт толстым слоем льда.

Рассекать лед на катке в ночь с 22 по 23 марта можно будет под музыку Boris Way (FR), KushKush (DE), Shanguy (FR/IT), Vanotek (RO), а утром на одном из склонов Джем, Илья и Вики - ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс - зарядят первых катальщиков бодрым музыкальным настроением. Продолжением снежного марафона станет шоу Residance от Радио №1* с эксклюзивными сетами от Anton Bruner и Byor.

Хедлайнерами ночной программы в «Розе Холл» в ночь с 23 на 24 марта станут бельгийский продюсер Apashe и британский дуэт Chase & Status. Имена еще нескольких западных артистов организаторы пока держат в секрете.

Ирина СИЗОВА