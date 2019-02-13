В двух шагах от «уголовки»

Дознаватель Армавирского городского отдела судебных приставов возбудил уголовное дело по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта») в отношении руководителя местной организации.

Согласно решению суда, предприятие было обязано оплатить крупную задолженность. Однако по неизвестной причине возврат суммы долга не был произведен, более того, руководство проигнорировало неоднократные предупреждения судебных приставов о недопустимости подобных действий.

Более того, даже после предупреждения об уголовной ответственности директор предприятия-должника во-первых открыл в банке новый счет, не сообщив об этом приставам, а во-вторых – получил на данный счет денежные средства, которыми распорядился отнюдь не для погашения долга.

Такое поведение и стало причиной того, что дознаватель отдела судебных приставов возбудил в отношении директора общества с ограниченной ответственностью уголовное дело и принял его к производству. Теперь руководителю организации грозит штраф до 200 тысяч рублей либо иные виды наказания, предусмотренные ст. 315 УК РФ.