Урок мужества от судебного пристава

Работники отдела судебных приставов по Западному округу г.Краснодара проводят ряд мероприятий в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы. Так на днях судебный пристав-исполнитель Радислав Дзюба провел урок мужества для воспитанников одного из краснодарских детских садов. Мужчине было, что рассказать детям, ведь ранее он проходил службу в Республиках Ингушетия и Адыгея, был командиром артиллерийского орудия.

В рамках урока мужества Радислав Дзюба рассказал малышам о вооруженных силах нашей страны, а также показал фотографии экипировки солдатов современной Российской Армии. Ребята в свою очередь поделились красочными рисунками. Судебный пристав-исполнитель поздравил ребят с наступающим праздником Днем защитника Отечества и пожелал расти патриотами своей страны.