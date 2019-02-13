Рекорд Гиннесса планируют установить в горах Сочи

C 13 по 17 марта на курорте «Роза Хутор» пройдет не имеющий аналогов в мире высокогорный карнавал BoogelWoogel. Карнавал проводится с 2016 года. В прошлом году для участия в нем на «Роза Хутор» приехали свыше 25 тысяч гостей.

- В этом году фестиваль будет еще больше и веселее. В течение пяти дней на курорте «Роза Хутор» пройдут самые зажигательные мероприятия сезона, 15 марта состоится спуск в карнавальных костюмах, а 16 марта мы планируем установить новый рекорд Гиннесса по спуску в купальниках, - рассказал организатор BoogelWoogel Никита Гирин.

Для рекорда необходимо, чтобы с горы одновременно спустились не менее 1108 райдеров. В момент заезда на участниках должны быть надеты купальные костюмы, носки, очки, ботинки, лыжи или сноуборды. Для отважных гостей на месте старта будет организован передвижной гардероб. Карнавал также порадует фестивалем красок Холи, прыжками на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, танцевальными баттлами, конкурсом красоты Мисс BoogelWoogel. Будут работать зоны чудаческих командных игр - «человеческий кикер», цилиндрический теннис, чемпионат по бамперболу, шахбоксу (соревнования по шахматам и боксу одновременно), боссаболу (волейбол на батуте). Сохранится противостояние горнолыжников и сноубордистов, кто из них победит в этом году станет известно на феерично-торжественной церемонии закрытия 16 марта. По вечерам пройдут Stand-Up шоу и квартирники, а также выступления хедлайнеров карнавала. Регистрация на фестиваль уже открыта на официальном сайте BoogelWoogel

Чтобы сделать карнавал еще более привлекательным для туристов, организаторы выпустили специальные бюджетосберегающие BoogelWoogel-туры. В пакет входит проживание с завтраком или без, скипасс, пакет гостя, благодаря которому можно стать обладателем специальных сувениров и «VIP-проходки» на закрытые мероприятия. Экономия по туру составляет не менее 30 процентов.

Ирина СИЗОВА