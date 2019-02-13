Бизнес Юга и Северного Кавказа получил в 2018 году почти 3 трлн рублей банковских кредитов

Объем кредитов, предоставленных в 2018 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Южного федерального округа, увеличился по отношению к 2017 году на 8%, составив 2695,8 млрд рублей. В Северо-Кавказском федеральном округе эта категория заемщиков получила 268,4 млрд рублей, что на 5% превысило показатель 2017 года.

В обоих округах выросла выдача кредитов в целом по обрабатывающим производствам и предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых. Также положительная динамика в ЮФО отмечена в кредитовании предприятий коммунального хозяйства и торговых организаций, в СКФО – сельхозпроизводителей.

Росту кредитования бизнеса способствовало улучшение ценовых условий в 2018 году по сравнению с 2017 годом. В декабре 2018 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО были ниже на 0,7 п.п. уровня декабря 2017 года, составив 9,5%, в СКФО – ниже на 0,9 п.п., составив 9%.

В ЮФО в 2018 году более половины корпоративных кредитов получили предприятия Краснодарского края (56% от объема выдачи в округе или 1518,7 млрд рублей), почти треть выдачи кредитов в округе приходится на предприятия Ростовской области (33% или 880,8 млрд рублей), в СКФО преимущественная часть заемных средств (82% или 219,4 млрд рублей) предоставлена предприятиям Ставропольского края.

Южное ГУ Банка России