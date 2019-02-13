Вопросы экологии на контроле Госдумы

Сегодня, в ходе заседания Государственной Думы, депутаты отметили недостаточную работу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по исполнению поручений Президента РФ. По мнению народных избранников, на сегодняшний день существуют проблемы в доступности и прозрачности для населения экологической информации. Кроме этого, недостаточно проводится работы в сфере экологического образования. Так, в стране низко развит экологический туризм и экологическая культура населения.

Кроме этого, депутаты отметили, что во многих субъектах страны сохраняется высокий объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенными. Продолжается загрязнение почвы, отсюда деградация земли и потери плодородия. В крупных промышленных центрах остается высоким уровень загрязнения атмосферного воздуха, растет количество отходов, слабо развита вторичная переработка.

«Сегодня было решено отправить проект постановления на доработку. Много вопросов у депутатов возникло при обсуждении вопроса переработки и вывоза мусора, а также формирование тарифов для населения. В стране есть регионы, в которых конкурсы на вывоз и переработку отходов выигрывают компании, у которых нет достаточных ресурсов для выполнения этих работ. Отсюда появляются свалки, загрязняется экология и наносится вред здоровью жителей. Кроме этого, волнует тарифы на вывоз мусора, которые очень разнятся по стране. Сейчас Министерству предстоит провести по этим вопросам мониторинг по всем регионам, чтобы более предметно обсудить эти проблемы», - прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб.