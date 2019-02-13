Президент России Владимир Путин проведет серию встреч с главами других государств в Сочи

Сегодня он встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

- Главы двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, - сообщила пресс-служба Кремля.

Среди наиболее актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества - работа сформированной по решению президентов двусторонней группы. Так одним из ключевых вопросов для Минска стало ценообразование на российский природный газ. Россию беспокоят нарушения таможенного режима между государствами, в том числе нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию нашей страны. Следующая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится уже 15 февраля. В ней также примут участие министры, курирующие сферы образования, культуры и спорта.

В Сочи Владимир Путин также встретится с лидером Ирана Хасаном Рухани и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трехсторонний саммит по урегулированию конфликта в Сирии пройдет 14 февраля. Главы государств рассмотрят дальнейшие совместные шаги для долгосрочной нормализации обстановки в сирийском регионе. Планируются также двусторонние встречи Президента России с лидерами Ирана и Турции.

Ирина СИЗОВА