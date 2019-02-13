И.о. главного судебного пристава Краснодарского края провел прием граждан в Туапсе

И.о. руководителя Управления ФССП по Краснодарскому краю — главного судебного пристава Краснодарского края Д.Г. Ткаченко провел прием граждан в г. Туапсе. Жители города и района заранее знали о визите Дмитрия Григорьевича и пришли на прием полностью подготовленными. Каждый принес максимально полный список документов по своему производству.

Следует отметить, что личные приёмы граждан осуществляются руководством УФССП России по Краснодарскому краю на регулярной основе. Целью данных мероприятий является оказание непосредственной помощи заявителям, а также осуществление оперативного контроля за состоянием работы судебных приставов-исполнителей.

20 жителей Туапсе и Туапсинского района в этот день получили возможность прямого контакта с и.о. главного судебного пристава края. Граждан интересовал широкий круг вопросов, входящих в компетенцию судебных приставов: особенности списания денежных средств с банковских счетов, взыскание алиментов, механизм и размеры начисления исполнительского сбора, снос самовольно возведенных соседями построек, и даже взыскание средств в качестве возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Диалог и.о. главного судебного пристава края с гражданами длился более трех часов. За это время каждое обращение было разобрано досконально. Д.Г. Ткаченко дал ряд поручений своим подчиненным, а также распорядился поставить на особый контроль несколько исполнительных производств, в рамках которых производятся взыскания.