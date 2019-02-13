Судебные приставы прошли аттестацию

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошла первая в 2019 году аттестация государственных гражданских служащих.

57 работников Управления со всего края прибыли в Краснодар для того, чтобы подтвердить свою профессиональную квалификацию. Срок аттестации для каждого индивидуален – он зависит, прежде всего, от периода нахождения гражданского служащего в занимаемой должности. График аттестации на год заблаговременно готовится отделом государственной службы и кадров Управления.

Комиссия, в которую вошли начальники профильных отделов аппарата Управления, подробно изучала характеристики, данные «экзаменуемым» их непосредственными начальниками. В документах содержались сведения об основных результатах работы, личных и деловых качествах, а в некоторых случаях, и о дисциплинарных взысканиях. Решение по каждому работнику принималось коллегиально.

И.о. председателя аттестационной комиссии — заместитель главного судебного пристава Краснодарского края С.А. Петлеванный провёл личное собеседование с каждым из прибывших работников. В итоге, аттестацию успешно прошел 51 государственных гражданских служащих. Остальным представится возможность «пересдать экзамен» в ходе следующей аттестации, в ноябре.