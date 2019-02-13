Помощь мамам и малышам

Представители краевой общественности и сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю оказали помощь новорожденным детям, находящимся в СИЗО-1 вместе со своими мамами

СИЗО-1 посетил председатель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак, его заместитель Андрей Эпп, член краевой ОНК Владимир Жолтиков, председатель Общественного совета УФСИН края, член Общественной палаты Краснодарского края Виталий Мещеряков.

Общественные деятели оказали благотворительную помощь мамам, находящимся под следствием с грудными детьми, передав им все самые необходимые вещи: микроволновую печь, коляску, кроватки, детские вещи, памперсы.

На сегодняшний день, в следственном изоляторе города Краснодара находятся трое новорожденных детей.

Руководитель пенитенциарной системы края Виктор Пестов уделяет особое внимание «Дому ребенка» расположенному на территории женской исправительной колонии № 3, женщинам с новорожденными детьми и будущим мамам, которые содержатся в условиях изоляции от общества. К решению вопросов материнства, детства и демографии в подведомственных учреждениях привлекаются представители общественных организаций. Важно, чтобы каждый ребенок, живущий с рождения не по своей воле в необычных условиях, чувствовал себя счастливым!