Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»

Почта России в пятый раз выступает логистическим партнером Российского инвестиционного форума. С 14 по 15 февраля участники XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» смогут бесплатно отправить портфели с материалами в любую точку мира. Специальная стойка Почты России открыта в Главном медиацентре Сочи.

Портфели участников будут отправлены в современной упаковке Почты России, выполненной из прочного картона, что обеспечивает максимальную сохранность вложения при транспортировке.

Помимо этого, участники форума смогут бесплатно отправить уникальную открытку с символикой инвестиционного форума и оттиском спецгашения своим друзьям, партнерам и близким во все регионы России и в любую страну мира. Для этого на площадке форума будут установлены стойки с почтовыми ящиками и планшетами для самостоятельного поиска индексов в мобильном приложении Почты России.