〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Новое дело как способ ресоциализации

Среда, 13 февраля 2019 19:43
Оцените материал
(0 голосов)
Новое дело как способ ресоциализации

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов провел рабочую встречу с представителем благотворительного фонда «Вольное дело» Петром Посмаковым

В рамках встречи обсуждались вопросы, касающиеся реализации проектов фонда «Вольное дело» по ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС Краснодарского края и перспективы открытия новых учебных специальностей в профессиональных училищах исправительных учреждений.

В ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю при поддержке благотворительного фонда в ближайшее время начнется обучение осужденных востребованным на рынке труда профессиям: штукатура и каменщика. В учреждении уже подготовили учебно-материальную базу -отремонтировали помещения классов и мастерской, закупили современное учебное оборудование и наглядные пособия. А в профессиональном училище женской ИК-3 планируется открытие дополнительной специальности – «парикмахер». Виктор Пестов и Петр Посмаков осмотрели помещения училища, где будут проходить занятия с будущими парикмахерами, после чего администрация колонии совместно с представителями «Вольного дела» приступила к проведению мероприятий, необходимых для получения лицензии на право обучения новой профессии.

Основной задачей многолетнего сотрудничества между УФСИН России по Краснодарскому краю и фондом «Вольное дело» является создание условий для успешной ресоциализации осужденных и их подготовка к выходу на свободу. В учреждениях УИС края во взаимодействии с благотворительным фондом, помимо обучения профессиям, владея которыми осужденные быстрее смогут адаптироваться на воле, реализуется проект по обучению отбывающих наказание навыкам ведения малого бизнеса.

Прочитано 32 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Наверх