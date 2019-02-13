Новое дело как способ ресоциализации

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов провел рабочую встречу с представителем благотворительного фонда «Вольное дело» Петром Посмаковым

В рамках встречи обсуждались вопросы, касающиеся реализации проектов фонда «Вольное дело» по ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС Краснодарского края и перспективы открытия новых учебных специальностей в профессиональных училищах исправительных учреждений.

В ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю при поддержке благотворительного фонда в ближайшее время начнется обучение осужденных востребованным на рынке труда профессиям: штукатура и каменщика. В учреждении уже подготовили учебно-материальную базу -отремонтировали помещения классов и мастерской, закупили современное учебное оборудование и наглядные пособия. А в профессиональном училище женской ИК-3 планируется открытие дополнительной специальности – «парикмахер». Виктор Пестов и Петр Посмаков осмотрели помещения училища, где будут проходить занятия с будущими парикмахерами, после чего администрация колонии совместно с представителями «Вольного дела» приступила к проведению мероприятий, необходимых для получения лицензии на право обучения новой профессии.

Основной задачей многолетнего сотрудничества между УФСИН России по Краснодарскому краю и фондом «Вольное дело» является создание условий для успешной ресоциализации осужденных и их подготовка к выходу на свободу. В учреждениях УИС края во взаимодействии с благотворительным фондом, помимо обучения профессиям, владея которыми осужденные быстрее смогут адаптироваться на воле, реализуется проект по обучению отбывающих наказание навыкам ведения малого бизнеса.