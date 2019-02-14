Продолжается декларационная кампания по НДФЛ

С 1 января 2019 года в России стартовала декларационная кампания для физлиц. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необходимо до 30 апреля.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, если в 2018 году налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент (работодатель или др.) не смог удержать НДФЛ с дохода в 2018 году, то он должен сообщить об этом налоговому органу и налогоплательщику до 1 марта 2019 года. В этом случае налоговый орган пришлет уведомление, на основании которого НДФЛ необходимо заплатить не позднее 2 декабря 2019 года.

Если налогоплательщик не получит извещение от налогового агента до 1 марта, то ему нужно самостоятельно заполнить и подать декларацию (до 30 апреля) и уплатить налог с дохода.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если физлицо не представит декларацию и (или) не уплатит налог вовремя, ему грозит штраф:

— за непредставление декларации в срок — 5 процентов не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 руб.;

— за неуплату НДФЛ — 20 процентов от суммы неуплаченного НДФЛ.

Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ (30 апреля 2019 года) не распространяется на декларации, подаваемые исключительно с целью получения налоговых вычетов. В этом случае направить ее можно в любое время в течение года.

ВНИМАНИЕ! С 2019 года действует новая форма декларации 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@).

ИФНС России №5 по г. Краснодару