Свои и чужие

На этой неделе в прокат выходит новая картина автора легендарного «Города грехов» Роберта Родригеса. Ко всему прочему лента создана в союзе с Джеймсом Кэмероном — создателем еще более легендарных «Титаника» и «Аватара».

Уже на этом этапе заявка настолько сильная, что киноманы, предпочитающие красивый фантастический экшен, вряд ли смогут обойти кинотеатры в дни премьеры. Однако далеко не все кинокритики прочат картине безоговорочный успех. Нашему корреспонденту удалось посмотреть ленту одним из первых: шестого февраля. В этот день кинотеатр «МОНИТОР СБС» провел специальный показ фантастического экшена «Алита: Боевой ангел» в формате IMAX 3D.

Если поддерживать условное деление кино на «интеллектуальное» и «массовое», «Алита», безусловно, относится ко второй категории. Зрителю, привыкшему пораскинуть во время показа умишком, разбираясь в сочленениях авторского посыла с действием, придется расслабиться, насколько это вообще возможно. Однако стоит заметить, что сцены боев вряд ли дадут заскучать даже самому занудному критику, особенно если смотреть картину в формате IMAX 3D.

Есть предположение, что сюжетная линейка фильма могла несколько пострадать из-за того, что изначально ленту предполагал снимать Кэмерон, который и написал первый вариант сценария, загоревшись идеей экранизировать мангу Юкито Кисиро Battle Angel. Родригес же доработал сценарий, включив в него материалы из двух первых томов манги и некоторых разрозненных историй, связанных с популярной у героев игрой. Ставший в итоге продюсером картины Кэмерон отметил, что с его сценарием режиссер обошелся очень гуманно.

Тем не менее критики, особенно из числа знакомых с мангой, отмечают, что «сплющивание» сюжетных линеек всё же видно: вместе с ними более плоскими стали и персонажи. В случае с главной героиней особенности ее характера прощупываются еще на стадии трейлера. Всё строится на двух простых противоречиях. В первом случае, с одной стороны, это киборг — существо холодное, с другой — очеловеченная его версия. Усиливает противоречие еще и то, что киборг наделен не просто человеческим сознанием, а сознанием и эмоциями подростка, чей разум и эмоции максимально подвижны.

Соответственно подростку свойственно делить весь мир на черное и белое, упуская сложные полутона. Однако не совсем понятно, зачем этими подростками становятся и создатели фильма, сводя целый ряд героев всего к двум категориям: свои и чужие. Только в самом конце фильма (обойдемся без спойлеров) происходит всего одно событие, которое позволяет предположить, что человек из одной категории может быть способен на поступок другого разряда. Тем более когда миру уже известен фильм Стивена Спилберга «Искусственный разум», где роботизированный Пиноккио отлично справляется с полной гаммой чувств и всем спектром характеров.

Что же до второстепенных персонажей, окружающих Алиту, они чаще исполняют свои функции, чем живут в кадре сами. В свободное от задач время могут просто стоять в кадре. Хотя такому их поведению есть и сюжетное объяснение: прописанный красной нитью принцип героев не лезть «поперек батьки». Так же ведут себя персонажи второго плана и в художественном смысле, чтобы случайно не оттянуть на себя внимание зрителя от главных героев. Но повествование от этого всё равно становится площе, даже несмотря на 3D-эффект.

Второй же дуализм (простите смысловую тавтологию и мне, и авторам фильма), конечно же, расположился в категориях «добро» и «зло». И из него всплывают вопросы, не теряющие актуальности, так как не имеют правильных ответов. Что-то в духе: «А можно ли убивать ради добра?». Но подростку эти вопросы кажутся не такими уж и сложными, тем более в дело вмешивается давшая сбой память Алиты, которая время от времени дает девушке-андроиду подсказки. Тем не менее героиня в кадре действительно развивается как личность, меняя и себя, и свой взгляд на вещи,— постепенно ожесточаясь на несправедливость мира, в котором живет.

Казалось бы, отличный задел для развития и сюжета, и персонажа. Однако это движение идет по пути, проторенному очень простой и предугадываемой логикой. Собственно говоря, это и является еще одной слабой стороной картины: слишком хорошая видимость, которая позволяет загодя разглядеть предстоящий сюжетный поворот.

Но вот совсем нескучно становится, когда герои начинают не двигать сюжет, драться друг с другом. Экшен действительно снят потрясающе и захватывающе. Герои в буквальном смысле разрывают друг друга на куски. И к этому нас готовят с самого начала фильма: один из главных героев и зарабатывает на жизнь, починяя киборгов и людей с оторванными конечностями. Благо все они в этом мире настолько плотно переплелись, что не возникает необходимости отделять одних от других. И от этого картина, кажется, только проигрывает. Во-первых, возникает ощущение искусственности происходящего: почти нет крови, почти никто из героев не чувствует боли при отрыве очередной конечности. Так, может, за них почти и не надо переживать? Во-вторых, сильно не хватает конфликта между двумя настолько разными стратами. Недостает как понимания разностей персонажей в любовной сюжетной линейке, так и политического напряжения между двумя социальными группами.

А политики фильм напрочь не лишен. Напротив: в центре внимания лежит типичный классовый конфликт, знакомый нам уже как из уроков истории, так и из таких громких франшиз, как «Голодные игры» (подобное всё же лучше сравнивать с подобным). Всё просто: верхний (в буквальном смысле) мир угнетает тех, тех, кто внизу. Угнетает условиями жизни по принципу «необходимое достаточно»: у вас есть еда, выброшенные нами запчасти для ваших механических частей и любимое жестокое развлечение, за которым можно наблюдать, поглощая алкоголь.

Постепенно открывающаяся память героини постепенно приводит нас к тому, что всегда она была, говоря во избежание спойлеров максимально обтекаемо, более демократичных взглядов. И этот намек отчасти укрепляет почву под забитыми в тело картины сваями, на которых впоследствии должен быть построен сиквел. И да: сиквел заявлен настолько однозначно, что его можно было бы начать свойственным для пьес вступлением: «Те же, только в иных декорациях». Вот только некоторые кинокритики все же сомневаются, что дело дойдет до второй части.

Впрочем, вряд ли стоит говорить и о провале картины: мастера зрелищного кино сделали ее красивой и впечатляющей своим размахом. Чего только стоит компьютерное лицо, которое на весь фильм заменило личину Розы Салазар. Не совсем понятно, насколько программисты могли сыграть лучше живой актрисы. Мимика кажется не очень разнообразной и порой слишком однозначной (возвращаясь к вопросу монохромности без полутонов). Но, с другой стороны, героиня становится очень запоминающейся и все же сохраняет отсылку к аниме, ставшему первоисточником киноленты. Вот только пока нет гарантии того, что это смешение жанров придется зрителю по душе. К тому же нельзя исключать, что картина такой и задумывалась: подростковой, немного наивной, но просто очень эффектной.

Егор ХАРИТОНОВ

Фото: «Монитор»