Всякое произведение имеет свою цену, если заключает в себе идею… Эти слова, одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти являются девизом молодого краснодарского художника Артема Будко.

В своем творчестве Артем стремится показать эмоции, которые люди привыкли прятать от окружающего мира. Он пытается создавать ментальную связь со зрителем, чтобы, глядя на картину, они не ощущали себя одинокими.

Эмоции, переданные в красках,— вот основные образы и мотивы произведений художника, который работает в стиле абстрактного экспрессионизма.

Познакомиться с работами Артема Будко можно на его персональной выставке «Многоликий фантом», которая будет открыта 16 марта 2019 года в краснодарской галерее «Доротея».