«В Сочи казачьих школ и детских садов должно быть больше»

Так считает вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Его приезд к воспитанникам детского сада №83 в Хосте стал уже доброй традицией. В этот раз малышам из ансамбля «Кубаночка» атаман привез новую казачью форму и шашки.

В лучших традициях

Именно с этого детского сада в Сочи и началось воспитание подрастающего поколения в духе лучших традиций предков. Группа казачьей направленности здесь появилась в 2009 году. А теперь детский сад получил статус казачьего образовательного учреждения. Начиная с подготовительных групп дети знакомятся с историей, обычаями и традициями кубанского казачества, постигают основы православной культуры. Во дворе детского сада всё стилизовано под казачий быт, есть у ребят и своя казачья хата, небольшая часовня и даже огород.

Эксперимент удался

— У нас была одна казачья группа, а сейчас будет пять-шесть старших групп,— рассказала заведующая детским садом №83 в города Сочи Марина Фурасьева. — Каждая группа будет заниматься разными направлениями, не обязательно в одном ключе, как сейчас. В качестве эксперимента мы разделим группы отдельно на мальчиков, у них будет уклон на плотничество, изготовление поделок, свойственных мужчинам, и на девочек — они будут заниматься больше рукоделием и хозяйством, как и было исторически у наших предков.

В прошлом году Николай Долуда впервые посетил этот детский сад и был приятно удивлен тому, что казачье направление объединило не только детей, но и родителей. Так и в этот раз батьку встречала не только детвора и педагоги, но и родители. Николай Александрович спросил родителей, почему привели ребенка именно в этот детский сад, ведь территориально для Сочи казачья составляющая нехарактерна.

— Здесь воспитатели, начиная с младших групп, закладывают в наших детей те основы и принципы духовно-нравственного воспитания, на которые дома родители порой просто не находят времени из-за работы,— ответила атаману мама воспитанника детского сада Ирина Ковинкина. — Не вырастет в восемнадцать лет умный, толковый парень, если еще с мальства не прививать ему уважение к старшим, любовь к Родине, к истории и культуре героических предков. Раньше мы опасались, что, закончив детский сад, дети не смогут в дальнейшем получать казачье образование. Но слава богу, что преемственность будет продолжена. Принято решение о том, что все казачата нашей группы перейдут в один класс гимназии №5 и продолжат обучение все вместе в классе казачьей направленности.

Идейные люди

В музыкальном зале малыши спели атаману казачьи песни и показали историческую реконструкцию событий 1792 года с участием императрицы Екатерины II. Ее сыграла старший воспитатель Ирина Аввакумова. Она является генератором идей и душой всего коллектива. Вместе с заведующей Мариной Витальевной они разрабатывают для детей инновационные проекты, организуют двухдневные турслеты в поселке Лесной и даже научили малышей по всем правилам разворачивать флаг Кубани десять на шесть метров! Ежегодно на параде 9 мая на центральной площади Хосты строй воспитанников детского сада №83 возглавляет группа девочек-барабанщиц в красных черкесках и белых папахах — смотрится очень зрелищно, когда такие малютки стараются идти синхронно, тянут ногу, шаги отточенные, выправка как у взрослых.

Собственно говоря, вниманием и заботой казаков дети не обделены. Наставники приходят к ним практически каждый день, а атаман Хостинского РКО Виталий Коськин на базе детского сада каждую неделю проводит совещания с казаками. Казаков и педагогов детского сада, помимо любви к детям, объединяют новые идеи, сплоченность, дружба и готовность всегда протянуть руку помощи. В ближайшее время для повышения квалификации наставников детских садов они подготовят фильм о том, как проходят занятия с малышами, какие используются методики работы и программы. Фильм станет бестселлером для наставнической деятельности и будет представлен во всех районных казачьих обществах.

— Меня удивила идеология, которая развивается и популяризуется, конечно, благодаря руководству и педагогическому составу этого садика,— сказал Николай Долуда. — Та работа, которую выполняют здесь, является государственной задачей. Воспитание подрастающего поколения в духе любви к своей Родине — одно из приоритетных направлений работы Кубанского казачьего войска, руководства края и в целом нашей страны. Поэтому я прошу Управление образования и администрацию в ближайшее время сформировать полноценные казачьи школы и детские сады в каждом районе города.

На парад — с песней!

На сегодняшний день в Сочи есть одна казачья школа — №10 имени атамана Сидора Белого. А также 29 казачьих классов, а это более тысячи детей. В кратчайшие сроки также будет рассмотрен вопрос о присвоении статуса казачьего образовательного учреждения одной из хостинских школ. Всего на территории края в ближайшее время казачьими станет восемь образовательных учреждений.

— После окончания общеобразовательной школы, казачьей школы или класса выйдет молодой человек, полностью сформировавшийся как казак, знающий историю, культуру, обычаи и традиции казачьего народа. Молодой человек, который никогда не подведет ни свой регион, ни свою страну,— уверен Николай Долуда.

Что касается подобных детских садов, то пока их в регионе всего три: в станицах Павловской, Ленинградской и теперь в Сочи. Радостной новостью для воспитанников и педагогов детского сада стало приглашение батьки на парад, который пройдет 20 апреля в Краснодаре. Счастью малышей не было границ! После этих слов атамана они, не скрывая эмоций, бросились обнимать своего гостя, запрыгали от радости. Ведь это, как они признались, была их самая заветная мечта. Да к тому же они теперь поедут на парад в новой форме и с шашками. Правда, пока игрушечными.

Александра ЩЕРБАКОВА

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