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Рубят под корень

Четверг, 14 февраля 2019 08:56
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Рубят под корень

Как «народное достояние» губит народное достояние

На таких людях, как Александр Акимов из кубанской станицы Ленинградской, держится наша земля. Всего за шесть лет он с нуля создал садоводческое предприятие, которое во многом превосходит европейские аналоги. Об этом говорят признанные во всём мире авторитетные ученые-садоводы. А недавно на одном из федеральных каналов яблоки Акимова проверяли на качество. С большим отрывом от всех конкурентов победили плоды из станицы Ленинградской: абсолютное отсутствие нитратов, изумительный вкус, полный набор витаминов и микроэлементов.

Да и бизнес, как говорят в народе, созданный «на коленке», рос как на дрожжах: площадь суперинтенсивных садов превышает пятьсот гектаров, а урожайность в четыре раза выше, чем при выращивании фруктов традиционным способом. Налоги в бюджет исчисляются десятками миллионов рублей, и сады по праву считаются одним из градообразующих предприятий не только станицы Ленинградской, но и всего района. В планах была собственная линия по производству экологически чистых соков и детского питания. Казалось бы, вот он, пример эффективного и честного ведения дела. Берите пример и помогайте. Но на самом деле сейчас это суперуспешное предприятие, дающее (вернее, дававшее) работу почти тысяче людей, на грани краха. И ситуацию эту создали не макроэкономические кризисы, а компания, которая позиционирует себя как «народное достояние».

Вылететь в трубу

Камень преткновения — газовая труба, которую проложили еще 1959 году. На данный момент из-за ветхости конструкции давление газа в этой трубе уменьшено в разы. По-хорошему ее бы поменять. Но этого в планах компании-гиганта нет. И все силы брошены им на борьбу с успешным предприятием Акимова.

— Когда я приобретал этот земельный участок, никаких ограничений по пользованию им не было. Документы подписали все инстанции, в том числе и представитель Кущевского ЛПУМГ (линейно-производственное управление магистральных газопроводов) ООО «Газпром трансгаз Краснодар», с которым мы сейчас судимся. Никаких знаков, указывающих на наличие трубы, не было и в помине. Поэтому я со спокойной душой начал высаживать сады,— объясняет Александр Акимов. — А в 2015 году газовики вдруг вспомнили про трубу. Потребовали прекратить любую хозяйственную деятельность на расстоянии 25 метров в обе стороны от оси газопровода. Я не стал много спорить: тут работать надо, а не по судам бегать. Выкорчевал только что посаженные на трубе сады на гораздо большем участке, отступив подальше. Как потом замеряли, на 87 метров.

Сад рос. Вскоре сюда стали приезжать иностранные специалисты и только диву давались темпам развития и организации труда. Начали работать с торговыми сетями. Но Акимов привык смотреть на проблему глобально. Он понял, что даже сверхуспешное предприятие не сможет кардинально изменить ситуацию в регионе и стране. Поэтому решил создавать класс садоводов. А начал со строительства учебного центра и базы для хранения сельхозпродукции.

Проект подписали на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Начали строить, а когда вывели коробки и вложили 120 миллионов рублей, газовики снова пошли в суд. По второму иску они требовали снести часть здания учебного центра и хранилища, так как они якобы находятся на тринадцать метров ближе разрешенного расстояния от оси газопровода.

Новый иск в суд от Кущевского ЛПУМГа основан на Своде правил 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы», согласно которому нельзя строить капитальные здания ближе ста метров от оси газопровода, а не на восемьдесят семь, как было у Акимова.

Стройка встала. Учебный центр и овощехранилище не работают. Правда Александр Акимов продолжает свое дело и обучает садоводов, как обещал. А от желающих отбоя нет. Но суть-то не в этом. Важнейший для региона, а возможно, и для страны проект застопорился из-за непрекращающихся судебных тяжб.

Приказано уничтожить

Начались суды. Газовикам, кроме своего свода правил, предъявить было нечего. Акимов же обладал полным пакетом документов, в том числе проектами, утвержденными всеми инстанциями.

В общем, все суды газовики проиграли. И тут, похоже, произошло то, что в народе называется «закусить удила».

Дальше газовики вышли в арбитражный суд с иском к администрации района, с тем, что они якобы незаконно выдали Акимову разрешение на строительство. Но и тут их ждало разочарование: иск не удовлетворен. А на днях произошло событие, которое прямо ошарашило своей нелогичностью. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону всё же признал незаконными действия администрации Ленинградского района по выдаче разрешений.

— На мне этот вердикт никак не отразится, потому что по самим разрешениям на строительство остается действовать решение суда первой инстанции и производство по данному требованию прекращено. Но это очередной и очень неприятный звоночек, что тяжбы продолжатся,— сетует Александр Акимович. — Я привык работать и считаю, что худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому, несмотря на свою абсолютную правоту, всё же попытался найти компромисс. Более того, я сделал всю работу за газовиков, чтобы они могли сохранить лицо. Дело в том, что, пока шли суды, я заказал специальные технические условия в Министерстве строительства Российской Федерации. Заплатил деньги за экспертизу. К нам приезжал специалист, указал, какие надо произвести работы, чтобы снять вопрос с безопасностью трубы. Мы все исполнили и получили технические условия. Хотя, повторюсь, могли этого не делать. Но наша добрая воля натыкается на непробиваемую позицию газовиков. Притом, что их аргументы совершенно несостоятельны. Вот и спрашивается: у них что, есть приказ уничтожить мое предприятие? Уничтожили же ранее других. Рядом с нами было еще пять предприятий. Эдакая промышленная зона района. А что теперь? Нет их. Газовики прошлись по ним как катком. В результате кто-то свернул бизнес, а другие в стадии остановки предприятий. Потеряны сотни рабочих мест. И я стою на этом пути. Если раньше у меня в сезон работало семьсот человек, а постоянных было двести, то сейчас, в связи с параличом предприятия из-за судов, я сократил штат втрое. Кому это нужно?

По-честному работают глупцы?

Александр Акимов относится к той породе людей, которые не умеют что-то делать наполовину. Он живет на полный газ, и так было всегда. В 1989 году на уборке как передовик производства заработал вазовскую «шестерку», продал ее и купил разбитый МАЗ. Починил, начал работать, спустя два года у него на предприятии было уже 36 грузовиков. Через несколько лет Акимов обладал уже добрым десятком фирм, работающих в разных сферах автотранспорта. А потом в одночасье загорелся идеей создания сада, какого у нас никогда не было. И ведь сделал. В кратчайшие сроки и без копейки государственных денег. К нему люди на работу в очередь стоят, потому что и условия труда, и оплата очень достойные. И причем всё в белую, никаких конвертов. Налоги — это святое. Сказать больше, Акимов вполне мог сократить взносы в казну, притом совершенно законными способами. Но он нарочно создал юрлица и полностью вносит все платежи. Если же прибавить сюда социальную составляющую предприятия, то и вовсе выйдет парадиз: миллионы направляются Акимовым на благоустройство станицы Ленинградской.

— Когда люди узнают, как мы работаем, некоторые крутят пальцем у виска. Спрашивают: зачем платите все налоги — можно же сократить? Как можно пускать миллионы рублей на социалку, если от нее никакого «выхлопа»? Огромные премии сотрудникам к годовщине образования предприятия для чего? С какой стати квартиры и машины сотрудникам покупаете? А я им отвечаю: это моя Родина. Я здесь живу. Нельзя быть счастливым, когда вокруг тебя нищета и грязь. И налоги я не сокращал, потому что знаю, как остро нуждается в деньгах район. А сейчас получается, что те самые, кто у виска-то крутил, правы. За всю мою честность в отношениях с людьми, партнерами, властью я получил кирзовым сапогом по морде,— говорит Александр Акимов. — Я понять не могу, что можно еще на моем месте сделать, чтобы государство в лице газового гиганта не мешало работать. Я полностью поддерживаю нашего президента. Все указания сверху мы не только слышим, а незамедлительно применяем на практике. Например, зашла речь о необходимости логистических центров для хранения овощей и фруктов — мы тут как тут. И ни у кого денег не просим — за свои строим, выполняя государственную задачу. А нам говорят: сноси! Я настолько от всего этого устал, что всё чаще задумываюсь: а не махнуть ли на всё рукой? Покупатели на сад у меня есть: приезжали бизнесмены из Азербайджана и хорошую цену предлагают. Но ведь тогда наши люди там работу ни в жизнь не найдут. Да и будут ли новые владельцы так трепетно следить за качеством и экологичностью яблок, большой вопрос. А о социалке и вовсе можно будет забыть. Может, я чего-то не понимаю, но как человек, который считает, что своей работой мы должны помочь нашему президенту и правительству воплотить в жизнь их посылы, рассматриваю любые необоснованные нападки на наше предприятие как диверсию. Зачем нам внешние враги, если мы сами себя внутри страны поедаем с таким аппетитом? А что будет, когда газовики всех победят? Газ — дело хорошее, но хлеб ты из него не испечешь. А в перспективе, очень возможно, мы будем иметь богатейшую в мировых масштабах компанию в нищей стране без сельского хозяйства и промышленности.

Выход есть

В то же время Александр Акимов и другие предприниматели района предлагают взаимовыгодное решение. Суть его в том, чтобы перенести газораспределительную станцию (ГРС) на место врезки в основной газопровод. Ведь спорная труба настолько ветхая, что ее всё равно очень скоро придется менять. Так почему не подойти к вопросу по-хозяйски? Перенос обезопасит предприятия и жителей станицы от возможных аварий. Эта магистраль работает в лучшем случае на 20 процентов, и газа станице не хватает, так как по распоряжению Гостехнадзора понизили давление, видимо, из-за ветхости трубы.

— Я уже кучу писем с обоснованиями направил газовикам. Очевидно, что при переносе ГРС за пределы станицы ООО «Газпром трансгаз Краснодар» закончит судебные тяжбы как минимум с пятью предприятиями станицы и получит в их лице гарантированных потребителей газа. Только наши производства будут покупать у них столько же газа, сколько половина районного центра. Новые производства — это рабочие места. Молодежь останется. Ленинградская расцветет. Неужели это непонятно? Но в ответ тишина и новые иски,— Александр Акимов устало трет глаза. — Мне многие знакомые говорят, что зря я с садами связался. Мол, прибил себя к земле колами — и никуда не денешься. Это не так: при желании всё можно сделать. Уже давно мог бы на тропических пляжах загорать, но не хочу. Здесь моя Родина, и я ей готов служить в любом качестве. Но что делать, когда тебе откровенно вредят те, кто называет себя достоянием народа.

Вместо послесловия

Недавно Минэкономразвития РФ отказалось признавать рост внутреннего валового продукта (ВВП) устойчивым. Одновременно с этим был опубликован индекс деловой активности российского малого и среднего бизнеса (индекс RSBI), который показал, что перспективы роста оцениваются как худшие за последние пять лет. Естественно, в качестве обоснования приводились макроэкономические факторы. Но, может, все-таки лучше поискать причину внутри? Ведь российский бизнес давно ничего не просит у государства кроме одного: не мешайте. Пока его не слышат.

Игорь ПРИЛУКИН

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

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