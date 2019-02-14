Бензин в цене устоял. Надолго ли?

Цены на бензин: тигр, замерший перед прыжком, или черт, которого слишком страшно малюют?

Рост цен на бензин и дизтопливо стал одной из самых главных «страшилок» большинства экономических прогнозов на 2019 год. Насколько эти опасения оправдал первый месяц нового года и чего стоит ждать в дальнейшем?

Официальных статданных пока нет, но невооруженным глазом на табло АЗС видно, что никакого скачка цен на бензин за январь на Кубани не случилось. Если на некоторых заправках бензин и подорожал, то буквально на несколько копеек.

А в Москве и вовсе случилось невероятное: бензин и дизтопливо подешевели. По данным Московской топливной ассоциации, в последние дни января в сети АЗС «Астра» цены на литр АИ-92 и АИ-95 стали меньше на 4—6 копеек, на заправках компаний Shell — на 40—50 копеек.

В Краснодарском крае присутствие этих компаний минимально, а более крупные игроки топливного рынка пока держат данное властям слово придержать цены.

Соломку подстелили

Еще в начале ноября 2018 года нефтяники с Минэнерго и ФАС подписали соглашения, в которых зафиксировано, что оптовые цены на бензин за весь 2019 год плавно вырастут на 4—4,6 процента.

Это непросто, поскольку в нынешнем году нефтяникам придется справляться не только с собственными аппетитами, но и с таким объективным фактором, как повышение НДС на 2 процента.

Крупные компании взяли на себя обязательства с 1 января этого года не повышать розничные цены более чем на 1,7 процента, а с 1 февраля индексировать цены равномерно таким образом, чтобы по итогам 2019-го не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию в 4,6 процента.

Намерения, конечно, благие, но верится в них с трудом. В прошлом году тоже обещали держать цены, но что-то пошло не так. По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4 процента по сравнению с 2017 годом. И это притом, что, по официальным данным, инфляция за 2018 год составила 4,3 процента.

Власти долго искали ответственных за неконтролируемый рост цен, который случился в апреле — мае прошлого года. И только на днях замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что виновниками резкого скачка цен на моторное топливо весной 2018-го, вероятнее всего, являются два трейдера, которые на биржевых торгах создавали условия для искусственного завышения стоимости нефтепродуктов. Он пообещал, что в ближайшее время будет сформировано «интересное дело» по признакам сговора участвовавших в торгах трейдеров. Кого именно назначат виновными, пока неизвестно. Очевидно лишь одно: проблема не только в биржевых спекулянтах, но и прежде всего в экономической нестабильности.

К возможному весеннему обострению цен 2019 года федеральные власти, как они считают, подготовились заранее: придумали так называемый демпфирующий механизм корректировки цен. Суть этого «метода кнута и пряника» довольно проста. На 2019 год установлен базовый уровень оптовых цен для бензина (50,4 тысячи рублей за тонну) и дизтоплива (45 тысяч рублей за тонну). Пока нефтяники не превышают этот уровень более чем на 10 процентов — получают от государства компенсацию в 50 процентов разницы между внутренней и более высокой экспортной ценой, а если поднимают цену более чем на 10 процентов от базовой, ничего не получают. При этом власти не выпускают из рук «дубинку» заградительных пошлин на экспорт топлива: правительство России оставляет за собой право вводить такие пошлины в экстренных случаях.

Закон рынка

И все-таки, похоже, постепенно к чиновникам и бизнесменам приходит понимание: запреты делу не помогут — нужно сделать так, чтобы нефть было выгоднее не гнать сырой на экспорт, а полностью перерабатывать внутри страны, обеспечивая производство бензина высокого качества.

Еще в конце прошлого года постановлением правительства России был утвержден перечень промышленных установок вторичной переработки нефти на НПЗ, строительство которых позволяет предприятиям претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения «налогового маневра». По данным Министерства энергетики РФ, общий объем инвестиций в установки вторичной переработки в рамках программ модернизации этих НПЗ за период 2015—2026 гг. составит около 300 млрд руб.

И вот в январе этого года Минэнерго России заключило соглашения о модернизации с девятью крупными компаниями, в числе которых сразу три нефтезавода Краснодарского края: ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ» и ООО «Славянск ЭКО».

В рамках подписанных с Минэнерго России соглашений нефтяные компании планируют до 1 января 2026 года ввести в эксплуатацию 13 установок вторичной переработки нефти. Запуск в работу этих установок позволит увеличить производство автомобильного бензина экологического класса К5 более чем на 3 млн тонн в год.

Если это действительно произойдет, то проблема сдерживания роста цен на топливо решится уже без вмешательства властей. Бензина собственного производства в стране должно быть «хоть залейся», чтобы сработал старый как мир закон рынка: чем больше предложений, тем ниже цена.

Ну и дополнительные рабочие места и налоговые отчисления новых производств в федеральный и региональные бюджеты лишними точно не будут.

Модернизация «три в одном»

Краснодарский край — единственный регион страны, в котором сразу три нефтеперерабатывающих завода получат масштабную поддержку федерального центра в создании новых производственных мощностей.

Модернизация этих предприятий ведется не первый год, а от региональных властей нефтяники давно уже получают поддержку в реализации крупных инвестиционных проектов.

Еще в ноябре прошлого года пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в модернизацию нефтеперерабатывающего завода в Славянском районе будет инвестировано около 7,7 миллиарда рублей до середины 2020 года, а созданные здесь новые объекты позволят увеличить годовой объем переработки сырья на 35 процентов. При этом глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что данный проект для края стратегически важен, поскольку сделает Славянский район одной из опорных промышленных территорий Краснодарского края.

Сегодня на заводе «Славянск ЭКО» продолжается строительство новой очереди, в которую войдет резервуарный парк и две технологические установки для переработки нефти и нефтепродуктов, позволяющие увеличить годовой объем переработки сырья с нынешних 3,5 млн тонн до 5 млн тонн.

На Афипском НПЗ еще в 2017 году была построена комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона (КУВПМ и ВГ) мощностью 3 млн тонн в год, благодаря которой заводу удалось повысить глубину переработки мазута с 53 до 77 процентов.

По данным пресс-службы ООО «Афипский НПЗ», объем инвестиций в модернизацию превысит 100 млрд рублей и в результате на заводе появится комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,5 млн тонн в год с объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ).

Уже началось строительство и закуплено крупнотоннажное оборудование нового комплекса, который позволит производить дизельное топливо стандарта «Евро-5». При этом технологические процессы станут малоотходными и будут оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.

На возведении объектов по программе модернизации Афипского НПЗ будет занято около 3,5 тысячи человек. После ввода в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга и объектов общезаводского хозяйства численность персонала Афипского НПЗ возрастет ориентировочно на девятьсот человек.

По данным официального сайта предприятия, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае инвестирует более 30 млрд рублей в строительство комплекса по производству бензина пятого класса, сжиженного газа и ароматического углеводорода. По соглашению, заключенному сроком до 2023 года, предусмотрено также строительство тридцати объектов общезаводского хозяйства. Проектная документация уже проходит согласование в Главгосэкспертизе.

— Соглашением Минэнерго России предусмотрено строительство на Ильском НПЗ комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ). Благодаря появлению этого комплекса на заводе будет создано дополнительно 650 рабочих мест. Кроме того, косвенно будет задействовано еще более двух тысяч человек во всём крае: это строители, монтажники, работники железнодорожной инфраструктуры и так далее,— отмечает президент КНГК-НПЗ Юрий Шамара.

Комплекс мощностью 1,5 млн тонн в год позволит выпускать на заводе бензин пятого класса, сжиженный газ, который используется как в виде моторного топлива, так и в качестве сырья в нефтехимической отрасли.

Цена, доступность и качество

Но всё это — обозримое будущее.

А сегодня ситуация с бензином в крае, как и во всей России, остается неоднозначной. С одной стороны, согласно исследованию, проведенному агентством «РИА Рейтинг» с учетом ситуации в 33 европейских странах и в Казахстане, бензин АИ-95 в России по-прежнему самый дешевый в Европе, с другой — наша страна занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.

В пересчете на российскую валюту в Казахстане литр 95-го стоит 30,9 рубля, в России — 45 рублей, а в Белоруссии — 46,9 рубля. Самый дорогой бензин в Нидерландах: 117,7 рубля за литр. Аналогичная ситуация и с дизельным топливом.

На первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург: более трех тысяч литров. В этой стране цены на топливо относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе. Россия расположилась на двадцатом месте — рядом с Эстонией и Португалией. Россияне могли приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 826 литров 95-го бензина.

В аналогичном рейтинге российских регионов, составленном этими же исследователями, Краснодарский край находится почти посередине, занимая 42-е место по стоимости бензина. В прошлом году на чистую среднюю зарплату в крае можно было купить 647 литров бензина АИ-92. Это тоже средний показатель, по которому общероссийский рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, а замыкает Республика Дагестан. А вот рост цен на бензин на Кубани был ниже среднероссийского и составил 8,7 процента.

В России, по данным экспертов, такой резкий рост наблюдался впервые за последние семь лет. И случился он ровно в то время, когда в 26 из 33 стран Европы цены на бензин сократились, причем больше всего на Кипре (12,3 процента), в Венгрии (9,4 процента) и Словении (8,7 процента). Более высокий, чем в России (9,7 процента), рост цен на топливо был только в Белоруссии (19,7 процента).

Пока остается лишь надеяться, что прошлогодняя ситуация с ценовым скачком не повторится. А еще — не забывать, что плохое качество бензина может нанести потребителям куда больший ущерб, чем его цена.

По данным Роскачества, которое на днях обнародовало результаты проверок шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, ситуация довольно плачевная: примерно у половины проверенных не оказалось паспортов качества, в десяти процентах случаев продаваемое топливо не соответствовало требованиям техрегламента и ГОСТов, превышение концентрации оксигенатов обнаружили на пяти, кислорода — на трех, серы — на семи заправках. Нарушителям Росстандарт выпишет оборотные штрафы, а проверяющие отправятся в другие регионы, возможно и в Краснодарский край.

Наталья МАМОН

Фото: tass.ru