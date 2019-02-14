Жителей Кубани приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2019». На ежегодный всероссийский конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии и тексты песен.

Проект «Герои Великой Победы-2019» посвящается 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Он проводится в пятый раз и в память о подвигах советских солдат, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах. На сегодняшний день уже поступило 2,8 тысячи заявок со всей страны, из них допущено к участию 1,5 тысячи работ эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

«На конкурс принимаются отдельные работы — как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати в 2015—2017 годах, освещающие подвиг, судьбу реального героя. Также принимаются песни и рисунки, которые до этого не были победителями в других конкурсах»,— сообщили организаторы. Работа должна быть представлена на русском языке и в электронном виде по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Главное условие: для каждого произведения нужна отдельная заявка.

Полуфиналисты будут определены до 10 июня, финалисты — до 10 июля. Имена победителей станут известны до начала осени. Награждение лучших авторов состоится в конце этого года. Организаторами проекта являются Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека.

С документами конкурса можно ознакомиться на сайте героивеликойпобеды.рф.