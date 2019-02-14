В преддверии дня освобождения Краснодара в МБОУ СОШ №83 состоялась удивительная творческая встреча с писателем Владимиром Васильевым. Чуткий, уникальный, неравнодушный собеседник создал особенную атмосферу погружения в профессию и искусство, в социум и душу. Общение с ребятами вызвало небывалый взаимный интерес.

Владимир Петрович — автор множества книг, вышедших в разные годы на разных языках общим тиражом около одного миллиона экземпляров! О многих из них он поведал старшеклассникам.

Писатель коснулся исторической параллели в военных судьбах двух близких по звучанию городов — Краснодара и украинского Краснодона. Наш земляк написал замечательную книгу «…И передай товарищу!», в которой выразил дань глубокого уважения подвигу молодогвардейцев.

В конце творческого вечера Владимир Петрович с неиссякаемой энергией беседовал с мальчишками и девчонками нашей школы. Они долго не отпускали гостя, задавая ему всё новые и новые вопросы. Многие ребята получили в дар от писателя его книги.

Владимир Васильев ныне долгожданный гость в нашей школе, и мы будем с нетерпением ждать новой встречи с этим незаурядным и потрясающим человеком!

Учитель русского языка Ольга ЛЫСЕНКО