Такие дела

Наталья Семеновна Жданович работает адвокатом с 1975 года, является членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов, в настоящее время адвокат Октябрьского филиала г. Краснодара Краснодарской краевой коллегии адвокатов. В 1980 году избиралась депутатом Октябрьского райисполкома, где работала без отрыва от основной деятельности в комиссии по соцзаконности и охране общественного порядка, исполняла обязанности депутата в течение пяти созывов. За более чем сорокалетний период работы неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями, в том числе грамотой Законодательного Собрания Краснодарского края за многолетний и добросовестный труд и в связи со 140-летием образования адвокатуры. Имеет нагрудный знак «150 лет Российской адвокатуре» Федеральной палаты адвокатов РФ, орден «За верность адвокатскому долгу». Много внимания уделяет подготовке и стажировке молодых адвокатов.

От служебного жилья к договору социального найма

К адвокату за помощью обратилась гражданка Н. И. Она работала учителем в Сочи. Ее семья из пяти человек с 1993 года два десятилетия проживала, а можно сказать, ютилась в муниципальной квартире площадью 15 кв. м. В 2002 году Н. И. поставили на учет по улучшению жилищных условий. Она инвалид третьей группы. Ее зарплата и пенсия не оставляли никакой надежды изменить жилищные условия путем приобретения другого жилья. Поэтому, когда в сентябре 2013 года из городской администрации сообщили, что подошла очередь на получение квартиры, радости в семье Н. И. не было предела. Еще через два месяца — в ноябре 2013 года в администрации выдали ключи от двухкомнатной квартиры. Тогда о соблюдении формальностей обрадованные люди и не задумывались — всё происходило по устной договоренности, без подписания каких-либо документов.

Когда семья Н. И. вошла в предоставленную квартиру, там были лишь стены, стяжка и небрежно выполненная штукатурка — вот и всё, что осталось после строителей. Пришлось занимать деньги у знакомых, еще и кредит в банке взять, чтобы приступить к ремонту и созданию условий для проживания в долгожданной квартире.

И вот спустя три года, когда уже большой ремонт в квартире закончился, Н. И. пригласили прийти на прием в администрацию города. Там и было объявлено, что будет заключен не договор социального найма, а договор найма служебного жилого помещения. Оторопевшей женщине вручили постановление о внесении квартиры в специализированный муниципальный жилищный фонд с отнесением к категории служебных жилых помещений и предоставлением ей такой квартиры.

В тот момент Н. И. была просто вынуждена подписать указанное постановление. Она почти всю жизнь ютилась в маленькой квартире, поэтому рада была и такому улучшению жилищных условий. О последствиях предоставления служебной квартиры она знала, но не видела другого выхода, поэтому согласилась.

Адвокат объяснила своей доверительнице, что, заключая договор служебного найма, администрация Сочи обязана была передать нанимателю «свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям».

Однако администрация Сочи предоставила помещение, которое было непригодно для проживания, не отвечало вышеуказанным требованиям. И чтобы это помещение стало пригодным для проживания, семье Н. И. пришлось вложить в него кругленькую сумму — не менее трех миллионов рублей. Из чего следует, что квартира была предоставлена с явными нарушениями закона. Служебное жилье предоставляется человеку в связи с трудовыми отношениями, а как только трудовые отношения прекращаются, помещение необходимо освободить. При этом средства, потраченные на ремонт, остаются в квартире, которую затем предоставят другому лицу. После таких затрат это не могло устроить семью Н. И.

По совету адвоката Н. И. обратилась в суд с иском к администрации Сочи о расторжении договора найма служебного жилого помещения, о предоставлении квартиры по договору социального найма и признании права пользования таким помещением на условиях социального найма, поскольку при предоставлении квартиры были нарушены нормы ст. 49, 51 Жилищного кодекса РФ, а также другие нормы гражданского законодательства и постановления правительства РФ.

Центральный суд города Сочи отказал в иске гражданке Н. И., тогда она с помощью адвоката обжаловала указанное решение. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение, которым удовлетворил иск Н. И., при этом указал, что на момент вселения семьи Н. И. в квартиру администрация Сочи не принимала решения об отнесении квартиры к числу служебных. Такое постановление появилось спустя три года. Поэтому у сторон фактически сложились отношения по использованию спорной квартиры на праве социального найма. Краевой суд указал, что гражданка Н. И. добросовестно исполняет обязанности нанимателя, оплачивает коммунальные услуги, поддерживает жилье в надлежащем состоянии, не нарушает правил проживания. С ее стороны не было допущено неправомерных действий. А возможные нарушения администрации Сочи установленного порядка оформления документов в процессе предоставления квартиры, по мнению суда, не могут нарушать жилищные права истца. Так адвокат помог человеку сохранить жилье по договору соцнайма.

Элина БОРИСОВА