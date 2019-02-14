На территории Краснодарского края проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг — честь и судьба», в рамках которого проводятся акции, посвященные 76-й годовщине со дня освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда и снятия его блокады, 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. Среди мероприятий, которые организованы в этот период, митинги, уроки мужества, соревнования по военно-прикладным видам спорта. Кроме того, проводятся встречи школьников с военнослужащими, ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

Двенадцатое февраля — памятная дата в жизни краснодарцев. Столица Кубани отметила день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По инициативе и при поддержке депутатов городской Думы Краснодара Александра Семенко и Евгения Лисицына накануне в библиотеке имени Л. Н. Толстого прошло мероприятие «А сердце помнить велит…». На встрече собрались ветераны Великой Отечественной войны, курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, а также жители четвертого избирательного округа. В качестве почетного гостя торжественного собрания ветеранов поздравил глава Западного внутригородского округа Александр Кучмин.

— В этот день мы отдаем долг благодарности тем, кто очистил нашу землю от врагов, отвоевал столицу Кубани, жизнь и свободу кубанцев. Сегодня в Краснодаре и крае гордятся воинскими, трудовыми, нравственными подвигами освободителей и освобожденных, делают всё, чтобы сохранить для новых поколений историческую правду о Великой Отечественной войне,— выступил перед собравшимися Евгений Лисицын.

— Мы должны помнить о том, что с августа 1942 года по 12 февраля 1943 года Краснодар находился в оккупации. Эти шесть месяцев стали самыми страшными за всю историю города. Цена победы была очень дорогой для наших жителей. Но город сопротивлялся, выстоял и дождался освобождения! — сказал Александр Семенко. — Мы гордимся нашими ветеранами: и теми, кто защищал нашу страну на поле битвы, и теми, кто трудился во имя победы в тылу.

Заведующая сектором «Читальный зал» Л. М. Строкун рассказала о трагическом для Краснодара периоде войны — оккупации, которая продлилась долгих и мучительных 186 дней и ночей, об обороне города и ожесточенных боях на подступах к Краснодару, в которых приняли участие и краснодарские старшеклассники, оборонявшие Пашковскую переправу, о применении фашистами зловещего орудия смерти — душегубок.

Ведущая рассказала и о подпольной молодежной организации Володи Головатого и сопротивлении врагу тысяч горожан, ушедших в подполье и партизанские отряды.

С концертом выступили учащиеся Детской школы искусств имени С. В. Рахманинова. Каждому гостю на одежду была прикреплена георгиевская ленточка как знак памяти о погибших в Великой Отечественной войне и вручены гвоздики. Во время мероприятия звучали стихи А. Твардовского, З. Григорьевой, Я. Смелякова, К. Обойщикова, песня В. С. Высоцкого «На братских могилах…». Сопровождалось мероприятие видеопрезентацией и демонстрацией кадров хроники о событиях в оккупированном Краснодаре.

Также в рамках месячника на территории своего избирательного округа депутат городской Думы Краснодара Александр Семенко и его помощники приняли активное участие во всех патриотических мероприятиях. Так, совместно с ветеранами они побывали на торжественной линейке открытия месячника в гимназии № 33. Приняли участие и в прошедшем в учебном заведении уроке мужества на тему «Мой офицерский путь, или Военные истории». Не забыли и о жителях блокадного Ленинграда, проживающих в округе, навестив их в День освобождения города на Неве. А пятого февраля побывали в музее гимназии №54 на торжественном мероприятии, посвященном годовщине окончания Сталинградской битвы.