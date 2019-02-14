«Спасти Ленинград»: урок мужества для школьников

Необычную патриотическую акцию организовали на днях депутаты городской Думы Краснодара для краснодарских школьников. При их поддержке почти шестьсот девчонок и мальчишек из СОШ №80, 17, 16, 11, 63, 72 и других побывали на показе взволновавшего миллионы людей фильма «Спасти Ленинград», который вышел в прокат в день 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Военно-патриотическая драма рассказывает о реальных событиях — страшной трагедии баржи №752, произошедшей в сентябре 1941 года. Эта малоизвестная история произошла, когда фашистские войска уже сомкнули кольцо окружения Ленинграда по суше. В этих условиях предпринимались отчаянные попытки вывезти из осажденного города как можно больше военных и гражданских. Единственный путь — через озеро Ладога.

На безымянной барже из Ленинграда эвакуировали курсантов и преподавателей нескольких военных училищ и членов их семей, а также гражданских лиц, в основном женщин и детей. Судно было перегружено до невозможности. По некоторым данным, на нем находилось более полутора тысяч человек. Конечно, речная деревянная баржа не была приспособлена для плавания по водам Южной Ладоги, которая известна своими штормами и огромными коварными волнами. В ночь с 16 на 17 сентября разыгрался сильнейший шторм и баржа, не выдержав ударов стихии, в итоге была буквально разорвана на части. В ледяной воде погибло более тысячи человек. Хотя, конечно, точное число жертв катастрофы из-за отсутствия полного учета пассажиров никогда не станет известным.

Кроме того, тонувшую баржу бомбили вражеские самолеты. Они сделали несколько заходов, сбрасывая бомбы и расстреливая из пулеметов плавающих в воде людей.

Факт о барже №752 был долгое время засекречен, и только в 2004 году был открыт доступ к архивам, после чего стало возможным ознакомиться с трагедией, случившейся в сентябре 1941 года.

— В рамках проходящего в нашем городе месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы мы решили повторить прошлогоднюю акцию, когда ребята посмотрели «Собибор»,— сказала заместитель председателя городской Думы Краснодара Галина Ермакова. — Фильм «Спасти Ленинград» — о первых днях одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Наши дети должны знать и о битве за Ленинград, и о страшных днях блокады, когда горожане умирали от голода и холода, артиллерийских обстрелов и бомбардировок, и о «Дороге жизни». Главная цель этой акции — сохранить народную память, донести до современной молодежи значение войны в истории нашей страны.

— Дети должны знать, что в истории их Родины был такой героический и трагический одновременно момент: попытка эвакуации на барже №752. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа,— добавила депутат Анна Ольховая.

— Фильм меня очень впечатлил, игра актеров была безупречна. Переживала буквально каждое мгновение. Война — это ужасно. Спасибо, что у нас есть такая возможность еще раз понять, что мы живем в прекрасное время,— сказала Дарья Рукосуева, ученица одиннадцатого класса СОШ №11.

Ее одноклассница Юлия Шерстнева тоже не скрывала слез после просмотра фильма:

— Представить тот ужас, который несчастным пришлось пережить перед гибелью, просто невозможно. Я не знала об этой странице истории, и всё это произвело на меня огромное впечатление. На Ладоге разыгралась действительно чудовищная трагедия.

— Эта картина очень тяжелая, кровь просто стыла в жилах. После этого фильма я стал еще больше ценить подвиги моего прадеда, который воевал, стал больше ценить наше мирное время. Таких картин, безусловно, должно быть больше,— сказал Никита Савенко, ученик десятого класса СОШ №80.

...Бесспорно, «Спасти Ленинград» — фильм, который нужно показывать нашим детям. Чтобы они знали об этой страшной и героической странице Великой Отечественной войны. О силе и мужестве пассажиров баржи №752. О том, как держались до конца, помогали друг другу. Ценою собственных жизней пытались спасти детей. Оставались настоящими людьми в самых нечеловеческих условиях.