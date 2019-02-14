Николай Тимофеевич Литвин: «Мысль о Победе помогала всем нам выжить»

В Комсомольском микрорайоне в канун празднования 76-й годовщины со дня освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков председатель городской Думы Краснодара Вера Федоровна Галушко, глава Карасунского округа Николай Алексеевич Хропов и депутат избирательного округа Алексей Тыщенко поздравили почетного гражданина города Краснодара Николая Тимофеевича Литвина со знаменательной датой.

Николай Тимофеевич Литвин — один из участников освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года. Несмотря на почтенный возраст, Николай Тимофеевич активно принимает участие в традиционных встречах со школьниками и студентами, делится дорогими воспоминаниями о тяжелых боях за освобождение Краснодара, городов Кубани, Белоруссии и о долгожданной Победе над Германией. Однажды на встрече со школьниками был задан вопрос Николаю Тимофеевичу: что же помогло победить врага нашим солдатам, людям в такой долгой и тяжелой войне? Ответ был прост: «Желание жить и не просто остаться живым, а победить и жить победителем! Мысль о победе помогала всем нам выжить».

— Мы очень рады видеть вас в добром здравии и в хорошем настроении, примите наши поздравления с 76-й годовщиной со дня освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков,— обратилась Вера Галушко к ветерану. — Вы принимали непосредственное участие в освобождении Краснодара, города Горячий Ключ и других городов Кубани. Всю войну вы прошли, воевали до самого Дня Победы, закончив войну в Германии. Имеете заслуженные боевые награды, но особенно хочется подчеркнуть, что вы — почетный гражданин города Краснодара. Мы очень гордимся вами и знаем, что, несмотря на почтенный возраст, а в июне вам исполнится 96 лет, вы принимаете активное участие в воспитании подрастающего поколения.

Николай Тимофеевич рассказал, что испытал, будучи наводчиком противотанкового орудия.

— Низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой, в душу наведенной, страшен танк, идущий в бой… — процитировал ветеран отрывок из произведения Александра Твардовского и добавил: — А я должен его заставить остановиться. Не остановишь — он меня раздавит. Но мы были комсомольцами смелыми, и чувство долга заставляло побеждать.

…Николай Тимофеевич Литвин родился 20 июня 1923 года в селе Григорьевском Советского района Северо-Казахстанской области. В сентябре 1942 года со 2-го курса Петропавловского землеустроительного техникума ушел на фронт добровольцем в Воздушно-десантные войска. В декабре 1942 года окончил месячные курсы минометчиков и был направлен на Северо-Кавказский фронт в 195-й горно-вьючный полк наводчиком в один из минометных расчетов, который охранял западный выход Хадыженского тоннеля. Перемещать тяжелые орудия по местам дислокаций минометного расчета помогали ослы. Животные стойко переносили тяготы военной жизни наравне с бойцами.

Николай Тимофеевич Литвин участвовал в освобождении Краснодара, Хадыженска, Горячего Ключа. После боев на Северном Кавказе воевал на Центральном фронте, на Курской дуге, закончил войну в Германии в городе Виттенберге на Эльбе.

За боевые заслуги маршал Советского Союза И. Сталин четыре раза объявлял благодарность. За военные подвиги был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Белоруссии».

В послевоенное время много работал. В 1954 году окончил Пашковский сельскохозяйственный техникум и получил специальность «техник-землеустроитель». Работал инженером-землеустроителем (ст. Медведовская). После выхода на пенсию участвовал в работе Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, проводит патриотическую работу с молодежью, активно взаимодействует с другими ветеранами, образовательными учреждениями.