Чтобы не вложить деньги в обман

Начальник Управления региональной безопасности Николай Колганов провел заседание рабочей группы по вопросам оказания содействия гражданам, пострадавшим от недобросовестных финансовых организаций, и мониторингу ситуации на рынке автострахования края. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти края, территориальных подразделений МВД и Следственного комитета, а также Южного главного управления ЦБ РФ.

— Одна из наших основных задач — не только наладить информационный обмен между обманутыми вкладчиками и правоохранителями, но и оказать пострадавшим помощь, в том числе консультационную,— отметил Николай Колганов.

Рабочая группа обсудила вопросы пресечения деятельности недобросовестных финансовых организаций, ход расследования уголовных дел в отношении таких организаций, взаимодействие с вкладчиками.

В частности, было озвучено, что в декабре 2018 года в Новороссийске был закрыт кредитный потребительский кооператив «Народное достояние», работавший по принципу финансовой пирамиды. С марта 2013 года он привлек денежные средства 478 человек.

Кроме того, возбуждено уголовное против руководителя и главного бухгалтера кредитного потребительского кооператива «Содружество», они заключены под стражу.

По итогам заседания решено подготовить предложения по ужесточению контроля за деятельностью некредитных финансовых организаций, по разработке дополнительных мер для защиты прав пайщиков. Также будут разработаны предложения по ограничению распространения в СМИ недостоверной рекламы финансовых услуг.

После этого будет рассматриваться вопрос о выступлении с законодательной инициативой на федеральном уровне, сообщили в Управлении региональной безопасности.