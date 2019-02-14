Знаем, помним, гордимся

В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии приняли участие депутаты ЗСК, ветераны боевых действий и Вооруженных сил, командование Краснодарского территориального гарнизона, курсанты военных училищ, делегации городов и районов края, представители казачества, молодежных организаций, общественность.

От имени губернатора Краснодарского края присутствующих поздравил его заместитель Алексей Копайгородский. Он поблагодарил воинов за стойкость и выдержку в непростое время, а также за общественную работу, которую они ведут в наши дни.

— Каждый из вас на разных должностях выполняет работу по патриотическому воспитанию, прививает нашей молодежи всё самое доброе и хорошее. Благодаря вам наше подрастающее поколение помнит о подвигах героев и ценит мирное небо над головой,— отметил Алексей Копайгородский.

Он также наградил ветеранов боевых действий медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани», почетными грамотами краевой администрации и благодарностями губернатора Краснодарского края. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

В боевых действиях в Афганистане участвовали тысячи кубанцев, более двухсот из них погибло при исполнении долга. Сейчас в крае живет более тридцати тысяч ветеранов боевых действий, большинство из которых ветераны Афганской и чеченской войн.